野生東北虎「完達山1號」再現蹤跡　當年飛撲村婦如今變更壯　

▲2年前黑龍江發生野生東北虎誤闖農村傷人事件。（圖／翻攝 網易）

記者任以芳／綜合報導

2021年4月黑龍江出現一隻野生東北虎誤闖農村，受到驚嚇後，不但飛撲一名村婦，甚至一掌擊碎車窗。事後，闖村傷人的雄性大老虎被制服救護，取名「完達山1號」。大陸研究人員將牠野放後，進行野外追蹤研究，近期「完達山1號」又出現了，變得更大隻健壯，顯示周邊保育工作有成，讓研究人員十分欣慰。

兩年多前，一隻野生東北虎闖入黑龍江省密山市白漁灣鎮臨湖村，牠先躲在村莊裡廢草堆中被發現，引起村們恐慌大叫，反倒讓這隻野生老虎更加恐懼，出現自我防護行為。

▲野生東北虎飛撲農婦。（圖／翻攝 網易）

當時，畫面拍下老虎飛奔在休耕的田野間，先是撲傷了一名女村婦，隨後又發現一輛轎車，竟然以百米飛速衝上來，一巴掌拍碎駕駛座後方的車窗，之後開始到處逃竄，直到當天晚間八點多，這隻東北虎身中四槍麻醉針後倒下，整起事件才安全落幕。

後來東北虎被轉移至大陸橫道河子貓科動物飼養繁育中心，當年體重450斤，大約2到3歲，營養狀況較好，研究人員給牠取名「完達山1號」，研判應該是寒冬飢餓，才會誤闖村莊覓食。同年，「完達山1號」被野放歸山，一舉一動也成為最好研究資料。

▲「完達山一號 」野放後兩年又現蹤跡，變得更健壯。（圖／翻攝 中新網）

據陸媒報導，近期龍江森工集團穆稜林業局有限公司保護區管理局工作人員在例行巡護中，通過野外紅外線相機再次發現了野生東北虎「完達山1號」，出現在東北紅豆杉國家級自然保護區核心區、東北虎豹國家公園穆稜園區一帶。

透過影像可見，「完達山1號」體型健碩，邁著矯健的步伐，悠然地從鏡頭前走過。

東北林業大學國家林草局貓科動物研究中心的趙越博士介紹，「影片是今年4月份拍攝到的，經過比對，就是此前在穆稜林區放歸的「完達山1號」，從畫面中看，皮毛光亮，並且比之前要壯碩了不少。」

除了「完達山1號」，工作人員分別在另外兩台紅外相機中發現一大一小的兩隻東北豹覓食。據瞭解這並非是東北虎、豹的第一次在穆稜林區現身。

▲黑龍江穆稜林區出現豹子 、狍子等野生物種，代表保育有成。（圖／翻攝 中新網）

工作人員介紹，穆稜林區除「完達山1號」，還有其他2隻老虎在此地居住，已經多次發現足跡和糞便。與此同時，也通過紅外攝攝影發現東北狍子、梅花鹿、馬鹿等野生動物在穆稜林區棲息繁衍，且種群數量不斷增加。多種食草性野生動物的迴歸，也吸引著野生東北虎、東北豹這樣的大型食肉動物重返家園。

「這也間接說明穆稜林區的食物鏈完整，生物多樣性豐富，生態環境得到了有效恢復」，保護區工作人員興奮的說。

由於野生東北虎數量銳減，大陸政府嚴禁人為盜獵，並且加強保育。主責的龍江森工集團也繼續加強珍稀瀕危野生動植物及其棲息地保護，東北虎、豹保護成效顯著，活動區域由原來的9個林業局有限公司擴散至14個。