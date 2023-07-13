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廚餘變黃金！花蓮爭取2146萬提升回收效能　每日處理20公噸

▲花蓮鳳林鎮環保科技園區廚餘高效處理系統每日最大處理量為10噸／套，共設置2套。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮鳳林鎮環保科技園區廚餘高效處理系統每日最大處理量為10噸／套，共設置2套。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚重視環境永續議題，率縣府團隊向環保署爭取2146萬元經費，用於「112年花蓮縣廚餘回收再利用效能提升計畫」一案，將廚餘堆肥變黃金，預期每日約可處理20公噸廚餘量。

縣府表示，鳳林鎮環保科技園區廚餘處理廠房日益精進，廚餘高效處理系統每日最大處理量為10噸/套，共設置2套，透過分選、瀝水、粉碎、擠壓、攪拌、加入菌種讓廚餘可於在24小時內快速腐熟發酵，經過完全腐熟後製成具有改善土壤性質及養分的產品－有機質肥料，可適用於一般家庭園藝的花園、菜圃中，施用有機質肥料後，具有改善土壤通氣性、排水性，以及緩慢釋放肥力等特性，進而改善作物的生長環境，建立起新的環保產業鏈。

▲花蓮鳳林鎮環保科技園區廚餘高效處理系統每日最大處理量為10噸／套，共設置2套。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲廚餘經過完全腐熟後製成具有改善土壤性質及養分的有機質肥料。

相關經費已經縣務會議通過並將送縣議會審議，縣府說明，預期每日約可處理20公噸廚餘量，針對每月600公噸的廚餘，工作人員執勤工作成效、堆肥品質將大幅提升，並可協助去化全縣產出的廚餘量，強化營運功能，產量穩定有望成為區域型廚餘處理場所指標。

環保局表示，「洄瀾好肥牌好用有機質肥料」是花蓮縣以家戶廚餘所製成的肥料，品質獲農委會認可並取得核發肥料登記證，不僅增加廚餘去化管道，同時配合中央非洲豬瘟防疫政策，全面防堵非洲豬瘟疫情。
 

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