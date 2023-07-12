1家3口買東海雞爪凍　兒子走失3hrs急死爸媽！警半小時找到

▲桃園1家3口特地到東海商圈買雞爪凍，結果兒子走失了，夫妻倆找了3個多小時撲空，警方半小時就找到了。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

桃園市陳姓一家三人嗜吃東海商圈雞爪凍，8日（上周六）晚上特地南下逛東海商圈，買了好多包雞爪凍準備回家好好享受，豈料一回到停車場，兒子不見了，夫妻倆急得在車水馬龍的商圈來來去去找了好幾圈，找了3個多小時就是找不到，11點多求助警方，警方憑著衣服和身體特徵，通報線上巡邏人員，短短半小時即在超商裡面尋獲，還好人沒事，夫妻倆驚訝於員警尋人能力，離去前更是再三感謝。

陳姓一家人偶然機會在東海商圈吃了雞爪凍，從此對這美食念念不忘，全家人上周六特地開車南下解饞，買了好多包結完帳，三人往停車場方向走，結果一轉身，兒子不見了，夫妻倆焦急得四處找尋，在遊園南路、新興路等商圈道路，來回不知走過多少趟，就是找不到，夫妻倆就這樣從8點多找到11點多，找了3個小時，完全不見人影，最好只好求助警方。

夫妻倆晚間11點多焦急又慌張的跑進烏日警分局犁份所報案，他們兒子不見了，雖然20多歲，但表達能力不佳，且沒有手機，他們急得快哭了。

犁份所立即通報線上巡邏加強注意這人，還協請隔壁第六分局的工業區派出所、協和派出所幫忙，或許是午夜時分，人潮已退，但應該是員警專業的尋人能力，員警騎著機車在商圈內搜尋，30分鐘就找到人，而且人還站在超商內。

夫妻倆看到失蹤的兒子後，這才破涕為笑，放下心中重擔，2人對於能迅速找到兒子的員警萬分感激。