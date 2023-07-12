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登革熱從南部燒到台中！疫情發生快1個月「本土病例已破300例」

▲▼疾管署發言人曾淑慧說明最新疫情。（圖／疾管署提供）

▲疾管署發言人曾淑慧，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

今年登革熱來勢洶洶！台中市昨日已確認該市首例本土個案，顯示疫情已經從南部向北擴張到台中，疾管署副署長曾淑慧今（12）日受訪坦言目前疫情風險增加，不過台中個案有台南熱區活動史，中區也已經展開防治，會繼續觀察。根據疾管署統計，過去一個月來全國病例已經突破300例，分布5縣市，其中大多數都在台南市，疫情最為嚴峻。

疾管署6月13日公布今年首例本土登革熱，到今天為止，全國累計322例本土病例，其中台南市286例、雲林縣22例、高雄市12例及屏東縣與台中市各1例，全國病例數已達2017年同期以來最高；且已確定至少6起重症，分布在雲林縣與台南市。

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台中市衛生局昨日公布，沙鹿區確認台中市首例本土登革熱確定個案，因潛伏期間有台南市東區及仁德區疫情熱區活動史，研判感染地為台南市。市府7月6日接獲疑似個案通報，當日即完成詳細疫調，並於個案於工作地及活動地5個行政區成立區級防治中心，7月7日全數完成防治工作，全力圍堵本土登革熱疫情。

針對台中新增個案，曾淑慧受訪坦言，目前登革熱疫情風險增加，但台中個案有台南熱區活動史，並非找不到感染源，且中區已經展開防治，還要審慎觀察疫情發展。

▲▼今年台中首例本土登革熱現蹤，防疫人員執行病媒蚊密度調查。（圖／台中市政府提供）

▲今年台中首例本土登革熱現蹤，防疫人員執行病媒蚊密度調查。（圖／台中市政府提供）

台灣登革熱病媒蚊有埃及斑蚊與白線斑蚊，嘉義以南以埃及斑蚊為主，其傳播效率較好，台南、高雄、屏東三縣市一直特別對登革熱警戒。曾淑慧指出，台灣生活圈小且南來北往民眾多，且病媒蚊並不是南部才有，北部的白線斑蚊雖然傳播力沒有埃及斑蚊厲害，但過去也曾造成雙北發生登革熱群聚事件。曾淑慧強調，現在最重要的就是把孳生源清除，沒有病媒蚊就沒有登革熱。

疾管署監測顯示，國內疫情最嚴峻在台南，疫情中心主任郭宏偉昨表示，台南市目前兩處疫情群聚區，分別位於仁德區/東區交界、永康區五王里及其週邊里別，多數新增個案與疫情群聚區具關聯性，惟病例分布里別有逐漸外擴趨勢。

高雄市病例大多有台南市活動史，惟路竹區個案於高雄市活動地附近查獲各式積水容器且孳生病媒蚊，亦不排除於當地感染風險或引發疫情。

而雲林縣新增病例均與古坑鄉荷苞村疫情群聚區有關，另屏東縣新增1例病例亦曾於潛伏期內前往雲林縣疫情群聚區，顯示疫情仍未趨緩。

▲▼埃及斑蚊易飛進家裡，吸血靈敏。（圖／疾管署提供）

▲埃及斑蚊易飛進家裡，吸血靈敏。（圖／疾管署提供）

疾管署呼籲，目前正值登革熱流行期，氣溫炎熱且時有降雨，有利於病媒蚊孳生。由於登革熱病媒蚊之一的白線斑蚊分布全台，加上暑假期間人員南北往來頻繁，登革熱有向外縣市擴散可能，請民眾於戶外活動時做好防蚊措施，例如：穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑；並務必落實「巡、倒、清、刷」，經常巡查家戶內外是否有容器、帆布、廢輪胎或水溝等積水處，儲水容器應每週至少刷洗容器壁一次、不用時請倒置或清除，減少病媒蚊孳生。

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