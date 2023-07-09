酒駕累犯休假「整天喝高梁」　隔日騎車上班滿身酒味慘了

▲龔姓男子因騎車不穩被警方攔查。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

真的是罰不怕！高雄一名龔姓男子（56歲）6日上午騎機車準備上班時，在路上被員警發現他騎車不穩，攔下盤查後，員警見他渾身酒味，對其進行酒測，果然酒測值為0.76毫克超標，龔男向警方供稱，前一天休假在家一直喝著高梁酒，想說睡一覺酒應該退了，所以才騎車上班，警方查出，龔男除了5年前曾因酒駕服刑，今年4月也才剛酒駕被逮過，卻還是改不了。

▲警方查出龔男（右）有多次酒駕紀錄。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

新興分局五福二路派出所巡邏警組6日上午8時許執行勤務時，行經青年一路與文橫二路口時，見龔男騎乘機車時相當不穩遂上前盤查，龔男向警表示因自己要趕往前金區工地上工迷路，才會四處找路，對談中員警嗅到其身上散發濃厚酒氣，隨即對其實施酒精測試，確認龔男酒測值達0.76毫克已明顯超過法定標準，依公共危險罪將他逮捕。

警方調查，龔男前一日放假，因此在家喝一整天的高粱酒，員警攔下時，龔男也心知自己酒測一定超標，不斷拜託員警通融放他一馬，員警嚴正告誡酒駕的危害，也另外查出龔男駕照已吊銷，另依無照駕駛規定舉發違規（罰鍰6000-2萬4000元）。

警方還查出，龔男在2019年11月因公共危險罪服刑完畢，近期則是於今年4月27日在鳥松區再次酒駕遭逮，已經是第3次酒駕，警方也只能提醒龔男希望他知錯要能改，不要再犯了。

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