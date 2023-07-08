打造飯店五星服務享受渡假六星體驗！　崔震雄漫談飯店管理專業

▲台南市勞工局南門勞工育樂中心辦理「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，邀請觀光旅遊行家崔震雄博士，分享漫談飯店管理專業&做個聰明的飯店消費者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局南門勞工育樂中心辦理「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，邀請各領域專家、學者授課，做為市民知識分享創造共好平台，享受終身學習的樂趣，8日力邀觀光旅遊行家崔震雄博士，分享漫談飯店管理專業&做個聰明的飯店消費者，讓市民朋友收穫滿滿，未來成為優質旅遊飯店消費者。

勞工局王鑫基局長致詞時介紹崔震雄老師，初認識時是擔任台南縣總工會理事長在職訓局課程以及進行工會營運善化啤酒廠相關計畫時，因經營管理交流時結緣，現在擔任中華民國旅館經理人協會榮譽理事長，在取得中國文化大學觀光研究所碩士後，繼續深造獲得澳門科技大學管理博士，擔任過娜路彎大酒店（五星級）總經理、東森山莊渡假村總經理、六福莊渡假旅館（關西、墾丁）總經理、交通部觀光局旅館星級評鑑委員及高階經理人研習班講師、經濟部台灣美食名廚評選活動複審委員及HACCP中華食品安全管制系統發展協會理事等，是位具有實務與理論的旅館業專家，崔老師從飯店管理者和消費者兩者不同角度讓我們瞭解經營理念以及做個聰明的飯店消費者，享受高CP值服務。

疫情解封，觀光旅遊大爆發，未來規劃渡假的我們，如何成為聰明飯店消費者，享受六星級渡假飯店體驗！崔老師以飯店專業管理經營的角度，讓大家瞭解飯店如何傳遞服務熱誠、提供高雅禮儀服務、尊重消費者需要、營造悠閒渡假氛圍，進一步探索客戶潛在期望目的及傳遞尊榮品牌價值，達到飯店最高榮耀「卓越五星」，未來更導入AI智能，成為科技飯店。

另外，崔老師建議選用適合自己旅行目的飯店，是渡假型或商務型？也善用飯店促銷方案，如淡季、早鳥優惠或振興旅遊補助。溫馨提醒：訂雙人房時，向客服講清楚需求是一大床或二張小床？另外提供我們聰明消費的小撇步：經常旅行時可以考慮入住同一間連鎖飯店，並註冊飯店所提供的常客獎勵計劃（Frequent Program），成為該連鎖飯店的會員，不僅可以累積每一次的住宿點數(做為將來升級和免費住宿)，還可以獲得獨家優惠活動訊息與機會，也建議住宿應該挑選合法登記旅館或民宿，才能住得安心，玩得開心，享受愜意悠閒渡假旅遊。

王鑫基局長強調勞工朋友終身學習的重要性，透過講座課程除能多方吸取他人經驗，持續提升自我能力，也能夠更加豐富自己的人生高度與廣度，同時預告在8月12日(六) 邀請到白河區仙草實驗小學李志軒校長，演講「醒著做夢的人—談教育創新逆思惟」分享如何翻轉偏鄉教育，相關課程內容及報名方式登載於勞工局網站，網址: https://goo.gl/KPJXmV，歡迎踴躍報名參加。