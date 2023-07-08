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踢爆「網路乞丐」假身障真詐騙！　賣慘立人設手法公開

各大愛心社團近日出現多個「網路乞丐」，在網路上用假照片賣慘博同情，並藉此騙取善款與物資。（圖／翻攝畫面）

▲各大愛心社團近日出現多個「網路乞丐」，在網路上用假照片賣慘博同情，並藉此騙取善款與物資。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台灣人生性善良、愛心無窮，總希望在行有餘力時能幫助他人，網路上因而成立多個物資捐贈慈愛社團，讓善心人士能集結資源、奉獻愛心，近日卻出現多個「網路乞丐」，以假照片或假證件招搖撞騙、敲詐善款，還有人捐了數萬元後被封鎖才知道自己被騙，慈善公益平台負責人李山河呼籲大眾審慎捐愛，別因善良而成為不法分子的肥羊。

據了解，李山河在2018年成立「慈善公益平台」，如今照顧著上百個家庭，李山河每月為他們準備裝有民生必需品的「愛心盲盒」，還有多位昔日的受助者走出困境成為助人者，善念循環透過網路而生生不息，但讓李山河想不到的是，有不法分子盯上這份善良，在網路上賣慘騙同情進而詐財。

慈善公益平台負責人李山河創立平台，原是期望善念循環生生不息，如今卻有多個不肖分子搗亂，他也呼籲大眾審慎捐愛。（圖／趙世勳攝）

▲慈善公益平台負責人李山河創立平台，原是期望善念循環生生不息，如今卻有多個不肖分子搗亂，他也呼籲大眾審慎捐愛。

「接連住院之後連房租都繳不出來，幾乎都在公園跟廟埕過夜。」一名徐姓女子近日在「慈善公益平台」貼文，表示其母親年前中風出院，又遇上兒子突然入院緊急開刀，而家中生計原是靠兒子打零工勉強支撐，經濟支柱垮下導致房租都繳不出來，希望「大家能夠多少幫幫忙」，還貼出病人臥病在床的照片和身心障礙證明以取信大眾，有網友在心疼之下捐款，之後才發現遇上詐騙。

「有人一口氣捐了2萬5，之後多次傳訊息關心後續，對方卻無消無息才知道被騙了。」李山河說，捐款的網友意識到遭詐後向他求助，但該個案是自己在社團上張貼文章，並沒有得到社團管理員介紹或由他親訪認證，只能勸網友趕快報警，全案目前已進入司法程序，希望能盡快追回民眾的血汗錢。

而「網路乞丐」手法層出不窮，不願具名人士透露，這些不肖分子往往用假帳號潛藏在各大愛心社團中，為了取信於人，還會為自己「立人設」，用各種盜來的照片把自己包裝成單親媽媽、獨居老人或是身殘志不殘的殘障人士，並捏造悲慘身世以博取大眾同情。

該人士表示，「網路乞丐」詐財之外更騙物資，在捐贈社團中總是搶著報名拿奶粉尿布或是各種衣服家具，由於不涉及金錢往來，善心民眾對捐贈物資往往較無戒備，而這些「網路乞丐」則轉手就將大眾愛心販售變現，防不勝防的手法讓各大捐贈社團頭痛不已。

「真的很難防，大家捐贈前還是問一下管理員，避免自己的愛心給了不對的人。」李山河說，他接獲求助訊息後，總會深入認識、親訪以確認求助民眾的實際情況，如大家有心捐贈，可先幫助經管理員瞭解過的個案，或將多餘物資送到平台倉庫由管理員分配，讓資源「捐到刀口上」，別讓善良反而成為不肖分子滋長的養分。

慈善公益平台在網路上募集物資，並成為大眾善意的「中繼站」，平台如今要照顧上百個家庭，每月還為他們準備「愛心盲盒」以滿足民生所需。（圖／趙世勳攝）

▲慈善公益平台在網路上募集物資，並成為大眾善意的「中繼站」，平台如今要照顧上百個家庭，每月還為他們準備「愛心盲盒」以滿足民生所需。

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