八卦山「鹿殺」又一起！水鹿遭撞飛慘死　無照男輕傷

▲資料照片，今年2月彰南路4段一頭水鹿遭撞死亡。（圖／ETtoday資料照）



記者崔子柔／綜合報導

八卦山麓生態豐富，彰化縣社頭鄉十八彎古道及東外環經常有鹿群出沒，「鹿殺」事件頻傳。昨（7）日晚間一名17歲男子無照騎車行經大彰路時，與一頭水鹿對撞，水鹿當場死亡，騎士則多處擦傷。

根據《自由時報》報導，該名騎士昨晚8時許騎車從芬園往彰化市方向，草叢中突然有一頭水鹿衝出，對撞後水鹿噴飛至路旁死亡，騎士則摔倒滑行，多處擦傷。

警方到場後發現該名騎士無照，當場告發，水鹿則無明顯外傷，研判是內出血致死，屍體則委外包商處理。

根據本站先前報導《彰化市區驚見巨大公鹿！跨越分隔島闖車陣險被撞》，回顧這幾年水鹿遭到路殺事件，2021年 1月在中彰快速道路也有水鹿遭到撞擊死亡。今年2月間，彰南路4段及中潭公路草屯路段分別發生2起「2大1小」水鹿被撞死的意外。

今年6月又有一頭巨大公水鹿出現在彰南路，橫越中央分隔島差點被撞，讓用路人相當吃驚，針對彰化縣內頻傳水鹿闖入道路甚至被遭到路殺，清水岩發展協會總幹事陳慶福說，住在山上的這群水鹿不怕生人，應該是有人飼養後再野放，推測可能是找水源不易，才會到山下覓食。