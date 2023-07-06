田園海鮮爆食物中毒！老闆道歉：餐費全退+賠慰問金醫療費

▲田園海鮮餐廳爆發民眾食物中毒事件，老闆表示會負全責。（圖／翻攝Google Map）

記者黃士原／台北報導

台北中山區、曾經獲得米其林推薦的「田園海鮮餐廳」爆出集體食物中毒，有4人陸續發生噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛症狀並至醫院就醫。「田園海鮮餐廳」胡老闆除致歉，並表示負全責，除餐費全退、負擔醫療費用之外，到醫院就醫的消費者還會包3600元慰問金及請假的工作薪資補償。

胡老闆說，造成顧客身體不適就是餐廳沒做好，對於消費者感到十分抱歉。胡老闆交叉比對身體不適顧客的菜單，懷疑是招牌菜「龍蝦三明治」有問題。至於是食材不佳還是廚房料理程序有狀況，要等到衛生局檢驗，結果出爐前龍蝦三明治下架不賣。

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▲田園海鮮餐廳疑似出包的招牌菜「龍蝦三明治」已經先下架。（圖／取自田園海鮮餐廳臉書）

至於賠償，胡老闆表示，除了當天費用全退之外，也會負擔醫藥費並給3600元慰問金，若因而無法上班損失工資，也會按日給予工作薪資補償。

台北市衛生局表示，7月1日接獲醫院通報，有16人在6月30日晚間食用海鮮餐廳餐食後，4人陸續發生噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛症狀並至醫院就醫。衛生局前往稽查發現，有8項衛生缺失，也採集環境檢體結果出爐，進行綜合研判，如屬食品中毒案件將依違反食品安全衛生管理法第15條規定，可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。