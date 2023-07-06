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李玟千字文喊話「我就是一個女戰士」　粉絲悼念：希望假的

▲▼ 聲林之王，COCO，李玟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲CoCo李玟離世，享年48歲 。（圖／記者徐文彬攝）

記者葉國吏／綜合報導　

李玟CoCo離世，享年48歲，消息震撼各界。李玟曾在今年2月接受腳部手術，當時她寫下千字文喊話「我是一個女戰士」，如今卻挺不過抑鬱症折磨輕生離世，讓許多粉絲湧入該貼文悼念「太突然了吧，好希望是假的！」

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

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▲李玟今年2月發文喊話「我是一個女戰士。」（圖／翻攝微博／CoCo李玟）

李玟由於天生左腿有缺陷，最後影響正常生活，決定面對她這輩子最大的恐懼。李玟在2月23日微博發文透露將進行手術治療，寫下千字文喊話「現在我就是一個女戰士」、「人總有脆弱的時候，這是難免的，可是我們永遠要記住，烏雲過後太陽就出來了。」

不過隨著李玟離世的消息傳出，許多粉絲紛紛到此貼文留言「姐，我也骨折做手術躺了幾個月了，我懂你什麼心情，但是你一定要好好的。都是假的，你明明那麼愛笑。」、「你快回來啊」、「姐姐你說過自己是女戰士，你明明一直帶給大家積極和樂觀，鼓舞了無數的歌迷朋友，但為什麼拯救不了自己呢。」

以下李玟微博全文：

今天，我要面對我生命中最大的挑戰，也是我這一輩子最大的恐懼。我從來不怕任何困難，一切問題總是一個一個來解決。可是這一次我脆弱了，一直想逃避，可是現在真的避無可避了。

這恐懼是從我幼時的一段痛苦的回憶開始。因為我天生左腿有缺陷、從我嬰幼兒時期學走路開始，媽媽發現我不對勁，所以在兩歲時我就被送進醫院做手術，可惜手術不成功，其中最難受的是醫生用了一根很粗的鐵棒子穿過我的左腳跟，再加腿上打了石膏，讓我完全不能動，對一個小孩來說，這個很折磨人的。當時的感覺是日子過得很慢，渡日如年。我記得那時候每一個晚上我都哭著入睡，因為很想念媽媽和姐姐們，我只希望她們能在我身邊，因為身邊都是陌生人。記得當時我的病房還有兩百多個小孩，他們的慘叫和哭聲都讓我很難忘，也很為他們難過，只希望他們趕快好起來，而我卻隱藏自己的痛，從不跟任何人訢說。

▲▼粉絲悼念李玟。（圖／翻攝微博／CoCo李玟）

當我終於出院，我完全不會走路，我很害怕痛疼，但是要重新去學走路，這個過程帶給我很大的痛苦和陰影。其實這麼多年，我是靠我的右腿去支撐全身。這麼多年在舞台上又唱又跳都是靠右腿去支撐。每一次排舞或演唱會結束後，我的腿都痛得要命，只是我從來不讓人看見我痛苦的一面。這麼多年我只想把我最好的一面呈現給大家，只要大家開心，多痛也值得。

去年10月初我在排舞時，因為太拼了，觸及舊患，髖關節移位，在沒有軟骨的保護下，神經線被壓住了。可是也有神奇的時候，雖然我走不了路，但跳舞時我就不疼了，可能是因為跳舞讓我最快樂吧。

我忍受痛楚很多年了，現在已讓我無法正常生活。老天爺逼我要去面對，這麼多年在舞台上跳舞，其實是靠一邊腿去支撐整個身體，這一切都是靠自己的意志力。我記得小時候醫生說我是不可能跳舞的，所以跳了這麼多年可以算是一個奇跡了，我感恩我可以做了這麼多。我只知道沒有人可以決定我的命運，一切靠自己的努力，誰說你不行，你越要證明給他看你是可以的。現在我想把我最真實的一面告訴大家，我是真的害怕，害怕自己無法像以前般跳舞。可是當我走進這個醫院，我的態度已經變成我什麼都不害怕，我要勇敢去面對，不管結果怎麼樣，我都會欣然接受。我希望我很快可以回到舞台，大家越早看到我，那就越意味著我帶來了非常好的消息。希望你們可以等我回來。我也希望向大家傳達這份正能量。

▲▼粉絲悼念李玟。（圖／翻攝微博／CoCo李玟）

態度決定一切。現在我就是一個女戰士，再次面臨一個大挑戰。人總有脆弱的時候，這是難免的，可是我們永遠要記住，烏雲過後太陽就出來了。不管怎麼樣，我會努力一步一步往前走，我知道我一定可以的。希望上天保佑我很快好起來，讓我早一點回來和所有疼愛我的歌迷、朋友們見面，讓我可以繼續在舞台上發光發亮，然後把我所有的故事跟大家分享。現在我是女戰士！我將要面臨人生新的挑戰和新的開始。我要重新練習走路，希望大家陪伴我渡過這個艱難的路程。現在的我更加需要你們。你們永遠都在我心裡面，永遠愛你們。我是萬里長城永不倒！

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