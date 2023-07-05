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西瓜不是第1！「超解渴6食材」曝 　泌尿醫最推番茄：男生可多吃

▲優格／優酪乳。（圖／pixabay）

▲營養師表示，除了喝水，也可透過食物補充身體水分。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／黃明惠／今周刊

炎熱夏天，身體若缺水、電解質，嚴重恐會中暑。其實除多喝水補充身體水分之外，營養師也建議可以透過「吃」解渴！營養師余朱青推薦6種食材，每種含水量都高達90%以上，不只健康，還能幫助消炎、消水腫，更能預防心血管疾病。

不過，水果雖然可以補充水分但不宜完全依賴，民眾也可藉由吃蔬菜增加水分攝取量，並提供其他營養如鉀、維生素、礦物質和纖維。泌尿科醫師高銘鴻呼籲，碰過許多有泌尿問題的患者，都是因為水喝不夠，因此推薦大家，如果真的討厭喝水，就從「吃水」開始做起。

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外媒《Verywell》指出，營養師Candace Pumper表示，儘管水果可以提供水分，但光靠吃水果很難讓身體保持水分；營養師也說，水果並不是唯一含水量高的食物，在飲食中添加蔬菜也可以增加水分。

有些蔬菜的水分含量超過80%，例如黃瓜、芹菜和菠菜等，「由於這些食物的含水量，飲食富含水果和蔬菜的人可能不需要喝那麼多的水。」

6種食材含水量90%　促進蠕動還能穩定血糖

營養師余朱青臉書推薦6種食材，每種含水量都高達90%以上，不只健康還能幫助消炎、消水腫，更能穩定血糖、預防心血管疾病，以下為這6種食材含水量排名：

第一名：小黃瓜

含水量高達96.7%，還能幫助調節血糖和肝醣代謝、轉換；另外，豐富的纖維質也能減少膽固醇形成，促進心血管健康，含有的鉀等礦物質，則可幫助消水腫。

第二名：芹菜

含水量達95.4%，內含抗氧化劑、類黃酮和多酚類抗氧化劑，這些物質都可以起到消炎作用，並有助於減少尿酸、刺激尿液產生，預防尿路感染。

第三名：番茄

番茄含水量有94.5%，茄紅素可抑制血糖上升，且番茄有豐富的維他命C，可改善血管狀況、穩定血糖。

含水量青菜水果

▲6種含水量超高的解渴食物。（圖／余朱青 營養師提供）

第四名：青椒

排名第四名的青椒，含水量93.9%，富含胡蘿蔔素、維生素E，也含有「槲皮素」能預防高血壓，而維生素P則有強化微血管的作用。

第五名：白花椰菜

含水量則是92.1％，維生素K具有消炎、防止血管鈣化等益處，有助於避免血液中的脂肪堆積，預防心血管疾病發生。

第六名：西瓜

西瓜雖然相較於前幾樣食材，含水量略少，但仍有91.5%；營養師余朱青提到，西瓜有大量水份和部分的膳食纖維，可以幫助潤滑腸胃、促進蠕動，增加糞便量並加速身體廢物的排除，能夠減緩腸胃消化上的小問題。

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泌尿科醫師：常碰到「水喝不夠」的病患

泌尿科高銘鴻醫師也在臉書表示，人平均每天要喝進2000c.c.以上的水，但根據他的看診經驗，診間很多有泌尿問題的病患是因為「水喝不夠。」對此，他也推薦6種高含水食物，呼籲民眾若不愛喝水，就「吃水」。

他指出：黃瓜、西瓜、生菜、青花椰菜、哈密瓜都是高含水量的食物，其中番茄含水量達94%，「是對攝護腺非常好的食物，男生可以多吃。」

▲高含水量的6種食物。（圖／高銘鴻醫師提供）

依據中國醫藥大學網站所提供的衛教知識指出，該如何預防攝護腺肥大，其中茄紅素相當重要。茄紅素可以抗氧化與降低心血管疾病的發生率，在印度被列為藥品，用於改善早期的攝護腺肥大。

台大醫院近年來的研究發現，長期服用茄紅素（每天30mg，連續12週）確實有助於減輕排尿障礙，服用劑量愈高，效果愈明顯，平均改善幅度可逾3成。其他的研究則發現茄紅素可增加男性精子數達70%，亦能提高精子泳速，減少精子異常數目，使攝護腺癌發生率減少21-34%。

茄紅素需要每天攝取才能達到保健效果，可補充茄紅素濃縮產品或膠囊，若是天然食物，每天喝純度100%的番茄汁300-360ml或3顆大番茄，便能攝取到30mg茄紅素。

水果含水量番茄泌尿科

▲高銘鴻醫師最激推男生多吃番茄，「是對攝護腺非常好的食物」。

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