LINE社群新功能登場！「Live talk」語音對話　支援萬人參加

▲LINE社群新功能登場。（圖／LINE）

記者陳俐穎／綜合報導

LINE今日宣布，社群推出「Live talk」新功能，在LINE社群除了傳送文字訊息外，也能通過語音的方式與成員們進行即時對話。

LINE表示，隨著LINE社群聊天室的增長，使用者也越來越多，此功能可以讓管理員們更直接地傳達訊息給其他成員們、讓群組的互動方式更多元，並且增加成員彼此間密切的交流以及互動性。 我們的目的是希望藉由此功能讓使用者更加有參與感，給予使用者們一個可以在社群內盡情分享資訊的環境。

此功能僅有社群管理員及共同管理員擁有權限開始Live talk，社群內達10人以上的聊天室即可分別使用Live talk。- 主持人持有營運及管理Live talk的相關權限，而發言者則可於Live talk內發言，聽眾可收聽Live talk。

社群內的成員可參加Live talk， 此外，若為允許非成員參加的Live talk，則社群成員以外的用戶也可以聽眾身分參加，但僅限社群成員可在Live talk內發言或送出回應。參加人數上限最多可供1萬人參加，包含主持人在內最多可設定100位發言者。

社群管理員與共同管理員可點選聊天室下方的「＋」＞「Live talk」，設定Live talk名稱，並依需求完成「允許非社群成員參加」、「設定發言者」等設定。 「允許非社群成員參加」開啟設定後，非社群成員的用戶也可以參加。「設定發言者」選擇「限定成員」時，僅有獲得主持人許可的成員擁有發言權限。