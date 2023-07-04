台灣夜市被大陸抖音美食佔據！　他看「冰粉」納悶：到底是啥？

▲有網友認為，台灣夜市近年出現許多大陸小吃攤位。（資料圖／記者項瀚攝）



記者崔子柔／綜合報導

抖音是時下熱門的APP，不少台灣的使用者還會特別下載大陸版抖音觀看，大陸的美食、小吃就逐漸在大家心中留下印象。一名網友點出，發現台灣夜市越來越多大陸小吃的攤位，「都是抖音推薦美食」，而且名稱也都是大陸常用用語。

原PO 2日在PTT發文表示，他以前逛夜市都時候，印象中都是台式、越式、日式、泰式料理比較多，近年卻發現越來越多大陸小吃，「像是昨天去看到一家冰粉，我想說是啥啊？ 查了一下都是抖音推薦美食」。

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▲網友發文。（圖／翻攝自PTT）



原PO提到，他還看到「肉夾饃」攤位，「台灣不是有類似的刈包嗎？饃肯定不是我們常用的食物名稱吧」，「還有一個雙皮奶，X小啦，各位有發現路上的中國小吃越來越多嗎」。

貼文引起熱議，網友紛紛留言表示，「台灣的食物本來就中國來的」、「蚵仔煎、豬血湯原本就是福建小吃」、「講得好像蚵仔煎不是中國小吃一樣」，也有人說，「沒差吧，料理好吃的就會留下，不好吃的就會被淘汰阿」、「東西好吃就好」、「現在中國流行什麼，台灣就跟著流行，有什麼好意外」。

▲陝西肉夾饃。（圖／CFP）



根據維基百科介紹，冰粉是流行於中國西南地區的食品，用石花樹的籽凝結製作而成，口味以甜為主。雙皮奶則是中國華南地區的甜品，先將牛奶煮滾冷卻，等到「奶皮」出現，將牛奶倒出調味，再與奶皮混合，就能做出「雙皮奶」。