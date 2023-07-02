無人公寓飄惡臭！壁櫥「伸出人手」竟藏女童腐屍　27歲媽被捕

▲ 7歲女童被發現陳屍壁櫥內。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國喬治亞州發生一起恐怖事件，有民眾發現一棟公寓大門沒關，且傳出一股惡臭，進入屋內竟看見壁櫥門上掛著一隻人手，嚇得趕緊報警，調查發現壁櫥裡藏著一名7歲女童遺體，屍身已經腐爛，女童27歲的母親隨後被捕。

根據《鏡報》，喬治亞州迪卡爾布郡（DeKalb）警方6月25日接獲一名男子報案，稱他走在街上時注意到一棟公寓前門大開，感覺不太對勁，走近便能聞到一股難聞的氣味，屋內沒有開燈，所有家具都在原地，櫃子上也有各式各樣的物品，彷彿只是有人匆匆外出、忘記關門一樣。

他接著走進臥室，注意到壁櫥的門半開，且有奇怪的物品從中伸出，仔細一看竟是一隻人手，隨後發現櫃子裡的遺體，「從穿著和頭髮可以看出是個小女孩，看起來就像木乃伊。」

獲報出動的員警在壁櫥中發現頭髮和腐爛的手腳，另一名員警則找到一封信，上頭寫著人名「阿隆德拉．霍布斯」（Alondra Hobbs）。死者已確認為霍布斯7歲的女兒，霍布斯隨後被捕，6月29日被起訴，面臨二級謀殺罪及虐待指控。

霍布斯有多次被捕的紀錄，包括2019年8月涉入一次攻擊及2020年5月一次家暴，目前正在住院，出院後將送往監獄，但警方並未透露女童死因。