美國大規模槍擊「30人中彈」2死　百人在場連爆逾20聲槍響

記者詹雅婷/綜合報導

美國馬里蘭州巴爾的摩(Baltimore)2日一場上百人的聚會發生槍擊事件,目擊者宣稱現場至少傳出20聲至30聲槍響。依據警方最新說法,這起事件總計30人中彈,造成2人喪命、3人命危。

▲目擊者宣稱,現場傳出20聲至30聲槍響。(圖/翻攝自推特/BaltimorePolice)

綜合福斯新聞、美聯社報導,這起槍擊事件發生在南巴爾的摩(South Baltimore),案發現場遺留大量雜物,大批警力與醫療人員於當地凌晨零時30分左右趕抵現場,部分被害者被送往醫院,有些人則是自行前往醫院接受治療。

目擊者透露,當時現場有上百人在場,參加名為「布魯克林日」(Brooklyn Day)的活動。巴爾的摩警方已證實發生大規模槍擊事件,槍手行蹤與作案動機尚待釐清。

Overnight reports of dozens of people wounded with multiple fatalities during a gathering in the #Brooklyn Homes section of South #Baltimore, #Maryland.



There is a large police and medical response active in the area.

4 killed and 30 others injured in a mass shooting. pic.twitter.com/9jpw320124