紐約「大群飛蟲」攻佔街頭！密集黑點全是蟲　他哀號：還鑽進鼻孔

▲紐約市近日出現大量成群的小飛蟲影響居民生活。(圖/翻攝自推特/@jerm_cohen)

記者張寧倢/綜合外電報導

美國紐約過去3周以來正遭受著加拿大野火所帶來的霧霾,曼哈頓和布魯克林部分地區近日還出現大量蟲群飛舞,有民眾抱怨,不管是慢跑、騎自行車、走路或搭地鐵,只要嘴巴張開都有可能吃到小飛蟲,甚至會飛入鼻孔和眼睛。但紐約市衛生官員認為這些蟲群不會叮咬人類,目前不構成公共衛生風險。

根據美國國家廣播公司(NBC)報導,正當加拿大野火為整個紐約州帶來霾害之際,紐約市還出現大量飛蟲影響生活。居民Martine Perez接受紐約NBC第4頻道採訪時表示,「我本想躲開牠們,但其中一隻蟲飛進我的鼻子裡,這很不舒服。」

can anyone explain what is happening in nyc right now with these bugs/gnats?



I thought it was debris from the bad air quality at first, but then I realized that all these small particles all over my body are BUGS pic.twitter.com/gwjeWwVzcS — jerm (@jerm_cohen) June 30, 2023

紐約一名攝影師Jeremy Cohen在推特上PO出影片,只見他騎腳踏車時淺色上衣出現許多黑點,發現全都是小蟲子,連口罩與墨鏡上也都有飛蟲的屍體,而他說「誰能解釋一下紐約現在發生的這些蟲/蚊蚋(gnats)的情況嗎?」

另一名推特網友Tyler Donaghy則在布魯克林(Brooklyn)拍到大量蟲群在街道上空不斷飛舞。推特帳號為@olow的網友則目睹紐約地鐵站月台上也有飛蟲聚集,不解地說「這些蟲子群正在佔領這座城市,牠們也來到地鐵站台。這個城市只會變得越來越糟。接下來還會發生什麼?」

Clouds of green gnats are taking over NYC. Here is what it looks like in Brooklyn right now. #nyc #gnats #bugs pic.twitter.com/wUIO5Cwl0v — Tyler Donaghy (@tylerpdonaghy) June 29, 2023

康乃爾大學昆蟲學教授Corrie Moreau向紐約時報表示,這些昆蟲看起來是綠色或白色,應該不是蚊子而是蚜蟲(aphids)。她認為,這麼多蚜蟲成群出現並不尋常,可能是因為今年是暖冬,加上春天多雨,幫助更多花卉與植物生長,讓蚜蟲提前進入繁殖模式。以植物汁液為食的蚜蟲通常沒有翅膀,但若要飛出去尋找新的食物來源時就會以有翅形式出現。

These swarms of bugs are taking over the city. They are in the subway platform too. The city just keeps getting worse. What’s next? #nyc #bugs #gnats pic.twitter.com/JCI0B3greZ — Olow (@olow) June 30, 2023

NBC報導提到,蚜蟲在全美都很常見,是一種梨型的小型昆蟲,顏色多樣,從綠、紅、黃色,到黑、棕和灰色都有。紐約皇后區害蟲生物管理業者Gil Bloom表示,他的公司一早就接到客戶們詢問,現在外出是否安全,而他的回答是這些蟲群不會構成威脅「除非你是一株植物」。紐約市立大學昆蟲學家羅曼則說,大群蚜蟲飛舞的情況估計在幾天內或一周後就會散去。

▲蚜蟲通常無翅,但想離開尋找新的食物來源,就會長出翅膀。(圖/CFP)

紐約市健康與心理衛生局一名女性發言人表示,雖然蟲子可能很惱人,但這些昆蟲並未構成已知的公共衛生風險,「我們正在調查這些蟲隻,有任何重要衛生資訊都將對外分享。」Corrie Moreau補充,如果嘴巴不小心吃進蚜蟲也不會造成傷害,「曼哈頓的自行車族可能已經受夠了,不過這些蟲都沒有任何毒性。但考慮到空氣品質,無論如何他們仍應該戴上口罩。」