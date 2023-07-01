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社會 社會焦點 保障人權

殺妻人魔奪3命判死　11年前槍決驚傳靈異1幕

黃賢正連殺魏男與洪女後，還主動聯繫媒體，說要再殺3人，所幸及時被警方逮捕。（東森新聞提供）

▲黃賢正連殺魏男與洪女後，還主動聯繫媒體，說要再殺3人，所幸及時被警方逮捕。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

18年前，因殺妻坐牢的男子黃賢正出獄後，又因債務及感情糾紛，連續殺害2人，他先將魏姓男子推入水圳，眼睜睜看他溺斃，之後又以膠帶纏繞洪姓女子的口鼻，讓她活活悶死。更誇張的是，案發後，他主動聯繫媒體，揚言再殺3人；遭警方追緝時，還開槍拒捕。背負妻子、魏男、洪女3條人命的他，最終遭槍決時，靈異地卡彈3次，直到第4槍才結束他惡貫滿盈的一生。

2005年4月，嘉義魏姓男子被發現陳屍住家附近水圳，警方相驗發現，他的腹部有遭重擊的痕跡，研判可能遭人毆打、推入水中，窒息死亡。警方進一步調閱魏男的手機通聯紀錄，發現最後一通來電是在屍體被發現的4天前，與他通話的是男子黃賢正。

魏男與黃賢正有5萬元金錢糾紛，慘遭黃推入水圳，活活溺斃。圖為魏男喪命的水圳。（東森新聞提供）

▲魏男與黃賢正有5萬元金錢糾紛，慘遭黃推入水圳，活活溺斃。圖為魏男喪命的水圳。

約討債喪命　起因5萬元

除了黃男之外，當天還有一名Ｃ姓男子曾與死者聯繫，警方為了釐清狀況，聯繫2人，但僅Ｃ男到案說明。Ｃ男告訴警方，當天黃約他及魏男一起去討債，三人會合後，黃便藉故支開他，之後與魏一起離開，他並不知道後來發生什麼事。

另一方面，魏男的女友也告訴警方，男友失蹤當天，黃曾找他一起討債，但傍晚過後，魏就人間蒸發，手機也打不通。此外，黃一年前因為缺錢，曾拿了一張支票向魏借了5萬元，事後支票退票，讓魏很不高興。

警方懷疑魏男之死，與黃脫不了關係，於是擴大偵查，發現黃的堂弟在魏失蹤當天，也出現在水圳附近。黃的堂弟向警方解釋，當天是接到黃的電話，請他幫忙拖車，他趕到現場看到黃開的車陷於泥濘中，於是2人合力將車拉出來，當時他並未看到有人陳屍現場，也沒發現任何異狀。

黃男駕車載走魏男後將其殺害，警方尋獲犯案車輛，進行採證。（東森新聞提供）

▲黃男駕車載走魏男後將其殺害，警方尋獲犯案車輛，進行採證。

膠帶封口鼻　女友閨密亡

警方根據黃男堂弟的說法，鎖定黃的車輛，循車籍資料傳喚車主劉姓女子到案，劉女則帶著外表中性的洪姓女友人一起前往警局說明。

劉女告訴警方，她與黃原是男女朋友，汽車是黃用她的名義購買，2人後來因個性不合分手，之後，黃一直打電話騷擾她，並跟蹤她，更離譜的是，只因為她與洪女是好朋友，黃就懷疑她們2人是同性戀人，讓她們十分困擾。洪女另向警方表示，魏男屍體被發現的2天前，黃曾私下打電話約她出去，並告訴她，有開劉女名下的車犯案，並說要將車送給劉女。

恐怖的是，洪女到警局說明隔天，竟然陳屍在嘉義市一間出租套房，發現的人是女房東。原來，上個房客退租後，套房無人承租，已經空了一陣子，女房東當天傍晚前往整理時，赫然發現床上有具屍體，頭部遭膠帶纏住、手腳也被繩子綑綁，她見狀嚇得請管理員幫忙報案。

黃賢正綑綁前女友的閨密洪女手腳後，再用膠帶纏繞口鼻，致洪女窒息死亡。

▲黃賢正綑綁前女友的閨密洪女手腳後，再用膠帶纏繞口鼻，致洪女窒息死亡。

警方獲報趕到現場蒐證，並調閱大樓監視畫面過濾可疑人士，發現當天凌晨一點多，洪女跟著一名男子進入套房，早上7點男子獨自離開，警方進一步比對，確認該男就是黃賢正。

死者洪女與黃賢正一同進入大樓電梯，畫面被監視器清楚拍下。（東森新聞提供）

▲死者洪女與黃賢正一同進入大樓電梯，畫面被監視器清楚拍下。

女房東告訴警方，黃男一年多前用「陳○○」的假名租屋，案發前一個月突然不告而別，至於黃為什麼會帶洪女到套房？她也不知道。

針對洪女命案，法醫相驗後研判，出租套房就是第一現場，死者身體沒有明顯外傷，現場也沒有打鬥跡象，死因是窒息死亡。

洪女在出租套房遭殺害，警方獲報前往現場蒐證。（東森新聞提供）

▲洪女在出租套房遭殺害，警方獲報前往現場蒐證。

嗆聲擁2槍　點名殺3人

2起命案的凶手都指向黃賢正，但他下落不明，隨時可能再犯案，警方如臨大敵，展開全面追緝，沒想到黃卻突然打電話找媒體，坦承犯下魏男、洪女2起命案，還揚言要繼續展開復仇行動，並且點名林姓男子等3名「復仇」對象，甚至囂張地宣稱他手上有2把制式手槍。

與媒體通話後不久，黃意外在彰化被捕。原來，他犯下2案後，前往彰化藏匿，出入以機車代步，巡邏員警見他形跡可疑，示意他停車受檢，黃佯裝拿證件，卻突然猛催油門加速逃逸，員警見狀騎車追逐。

後來，黃撞上路旁轎車摔車，隨即竄入一處死巷，員警趕到時，他還囂張大喊：「我已經殺了2個人，你還敢抓我，是不是不要命了！」說完並對員警連開2槍，所幸未擊中，最後被員警制伏，押解回嘉義歸案。

數日內連奪2命的凶手黃賢正，犯案後躲到彰化，以機車代步，後遭警方圍捕落網。（東森新聞提供）

▲數日內連奪2命的凶手黃賢正，犯案後躲到彰化，以機車代步，後遭警方圍捕落網。

警方調查，黃賢正是假釋犯，10年前犯下殺妻案後自首，遭判刑9年，服刑7年後假釋出獄，與魏姓死者是在監獄結識，出獄後2人因5萬元債務糾紛鬧得很不愉快，魏曾二度前往黃的住處砸玻璃，向黃家父母惡言相向討債，甚至揚言打斷黃的腳，黃因而懷恨在心。

案發當天，黃謊稱要找人討債，並以可分一杯羹為誘餌，聯繫魏男出面助陣，之後開車載魏說要找空地「試槍」，沒想到開到水圳旁，黃拿起槍瞄準魏，魏見狀開始奪槍，拉扯過程中黃出拳重擊魏的腹部，還對他連開2槍，但未擊中，魏乘機逃出車外，因腹部疼痛蹲坐水圳旁，黃追了上去，出手將魏推入水圳，確定魏溺斃後，才開車離去。

殺了魏男之後，黃賢正想到洪女介入他與劉姓女友的感情，害他分手，決定復仇。黃男供稱，洪女之前曾與他談判2次，允諾要與劉女分手卻食言，讓他十分不滿；案發當天，他約洪女到套房談判，沒想到洪女竟說：「結婚生子有何用？劉跟我在一起比較快樂！」

黃男聽完怒火中燒，掏出手槍指著洪女，先用繩子綑綁她的手腳，再用膠帶纏繞其臉部、封住口鼻，確認洪女窒息死亡後才離去。

犯後無悔意　重判2死刑

針對魏男、洪女2起命案，法院審理認定，黃賢正殺害2人時，都留在現場觀看被害人垂死掙扎，而且開庭時還揚言再殺3人，犯後毫無悔意，手段殘暴，令人髮指，已達「逆我者亡」的程度，有永久與世隔絕的必要，因此將他依殺人等罪，判處2個死刑定讞。

背負3條人命的黃賢正，因犯後無悔意，手段殘暴，有永久與世隔絕的必要，遭判處2個死刑。（東森新聞提供）

▲背負3條人命的黃賢正，因犯後無悔意，手段殘暴，有永久與世隔絕的必要，遭判處2個死刑。

案發7年後、2012年12月，黃賢正遭執行死刑，詭異的是，法警開第一槍卡彈，再次扣下扳機還是卡彈，第三次依舊無法擊發，一直到第4槍才結束他惡貫滿盈的一生。有人認為，之所以卡彈3次，是因為他身上背負了3條人命，離奇的巧合，也為此案增添些許靈異色彩。

槍決時歷經3度卡彈的黃賢正伏法後，屍體被救護車載出看守所。（東森新聞提供）

▲槍決時歷經3度卡彈的黃賢正伏法後，屍體被救護車載出看守所。


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