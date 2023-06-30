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她全信了「大牙、郭源元不可能造假」！　曝「誣陷黑人」最嚴重下場

記者邱晟軒／綜合報導

女星大牙和郭源元近期接連指控了陳建州（黑人）的行為，指稱他企圖性侵並強抱她們。面對這些指控，范瑋琪迅速站出來力挺丈夫，發文否認指控並表示相信陳建州是一個正直的人，不過聲援卻未獲得網友認同。對此，作家「莎莉夫人」今（30）日在臉書發文提出她「為什麼選擇相信大牙、郭源元」的理由。

「我先解釋為什麼我相信大牙及郭源元的說詞。」莎莉夫人今天在臉書發文表示，當陳建州夫婦向大牙發出律師函，要求賠償一千萬元時，大牙毫不退縮，宣布「法院見」，這是她之所以相信大牙的其中一個理由。另外，大牙描述在香港事發的情況，細節非常清楚，並且指出有兩人可以作為證人，這是她相信大牙的第二個理由。

莎莉夫人指出，如今有人出來聲稱是陳建州的前經紀人，控訴大牙「睡過很多球員」，這又是「完美受害人」的陷阱，之前我們也曾看到類似的情況，例如耀樂指控炎亞綸後，隨即被爆料是個妖豔騙色的援交男。

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▲▼（圖／翻攝自Facebook／陳建州、大牙、郭源元）

▲為什麼大家願意相信大牙、郭源元？（圖／翻攝自Facebook／陳建州、大牙、郭源元）

莎莉夫人認為，不論大牙是否曾經與球員有過關係，只要是兩方成年人之間的合意行為，有觸法之虞嗎？就算大牙與球員有過關係，也不意味著陳建州就可以對她施以不法行為，「人體百分之七十是水，但願這位經紀人體內的水，不要全集中在腦子裡。」

另外針對郭源元火速發出的「檄文」，莎莉夫人直言，我百分之百相信她所寫下的三千多字的聲明，因為她對於當時的感受和細節描述非常真實，只有真正經歷過權勢性騷擾（性侵未遂）的人，才能有這樣的描述。此外，為什麼她要冒著被陳建州夫婦提告求償一千萬元的風險，成為社會輿論討論的焦點，甚至可能失去演藝圈的工作。

莎莉夫人進一步強調，郭源元是「微風女神」，而她和微風集團的廖鎮漢、孫芸芸以及S幫有良好的關係。而陳建州夫婦就是S幫的人，郭源元如果是造假、誣陷陳建州，她的職業生涯立刻不保，她沒必要為了「不讓大牙只有一個人」而賭上自己的全部。

「如果是誣陷陳建州，這兩位女性都將身敗名裂、社S是唯一結局！」莎莉夫人表示，她認為大牙、郭源元不可能笨到用造假的方式（尤其是針對陳建州）只為了出名。最後她也呼籲，你可以不選邊站，但請不要一看到有人站出來，就先檢討受害者。

▲▼范瑋琪,黑人,陳建州,黑范夫妻。（圖／翻攝自Facebook／范范 范瑋琪）

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