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社會 社會焦點 保障人權

新竹「撒釘怪客」找到了　嫌浪貓又吵又臭設陷阱...無聊男落網

▲▼新竹公園出現「灑釘怪客」　2天撿2把！他怒控釘子罐頭虐浪浪。（圖／邵柏虎提供）

▲頂竹圍公園被發現撒釘子。（圖／邵柏虎提供，下同）
記者陳凱力／新竹報導

新竹市竹蓮市場對面的頂竹圍公園，日前接二連三被民眾發現不明人士在公園內「撒釘子」，昨日警方循監視器展開調查，順利找到「撒釘怪客」林男。他辯稱不滿公園裡的流浪貓太吵，才會在公園放釘子，全案將依公共危險罪送辦；至於違反動保法部分，則函送動保所認定。

「浪愛傳遞」協會理事長邵柏虎說，這些釘子並非第一次發現，6月22日發現了一次，以為是別人不小心打翻的，釘子分散在公園的路面、遊樂設施附近等等，他們一個一個撿起來收拾現場後，隔了幾天又在公園發現圖釘，因此懷疑是有人故意這樣做，由於公園花圃還飄出濃濃的漂白水味，邵柏虎懷疑，「漂白水可能也是毒貓手段」。

▲▼新竹公園出現「灑釘怪客」　2天撿2把！他見釘釘罐頭氣炸。（圖／邵柏虎提供）

▲邵柏虎接獲通報，2次在公園發現釘子。

新竹市警局南門派出所表示，在接獲民眾通報後，立即調閱公園周邊監視器畫面，順利掌握嫌疑人身分，並循線找到50多歲林姓男子。林男向警方供稱，不滿流浪貓又吵又臭，才趁半夜在公園放釘子。

市府表示，經了解，目前尚未有民眾或浪貓因此而受傷，危險行為除了會造成民眾受傷外，也可能造成動物傷害，依照動保法規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，違者最高可處2年以下有期徒刑，併科20萬元以上200萬元以下罰金。

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