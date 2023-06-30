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裝潢業者遇奧客喊告！她卻跳針喊「肉肉」成迷因　專業網友翻譯了

▲▼室內裝修，裝潢，工人，室內設計。（圖／視覺中國）

▲有裝潢業者分享遇到奧客經歷。示意圖，非新聞當事人。（圖／視覺中國）

記者閔文昱／綜合報導

一名裝潢業者近日發文控訴，遇到一名女客戶「什麼都要殺，嫌貴降預算又嫌東西爛」，他不斷讓步，最終答應送整排吊櫃，想趕緊結案，不料對方卻變本加厲多要一台烘碗機，讓他氣炸將對話截圖PO上網。不過，許多網友發現，這名客戶多次用「肉肉」2字打發原PO，令不少人都看得一頭霧水，引發討論。

高雄一名裝潢業者在臉書發文抱怨，近日接了一名女客戶的案子，但對方卻什麼都要殺價，還嫌東西貴、降預算、嫌東西爛，最終他好不容易與客戶達成共識，也做2次電話確認，還多送整排吊櫃，只希望能趕緊結案，不料對方事後卻又變本加厲要求多送一台烘碗機，且堅持完工才付款，讓他完全無法接受。

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▲一名裝潢業者和客戶發生爭執，對方卻不斷跳針喊「肉肉」。（圖／翻攝自業者臉書）

▲一名裝潢業者和客戶發生爭執，對方卻不斷跳針喊「肉肉」。（圖／翻攝自業者臉書，下同）

業者PO出對話截圖，只見他嚴厲表示「您都幾歲的人了？不知道簽名等於妳有義務履行合約？像我這種願意認賠的廠商，真的不多了啦，要是別人，直接就告民事了。」不料，對方卻只回了「肉肉」2字。

根據對話，原PO詢問「所以你現在是要我走原合約嗎？您在（再）這樣真的所有廠商都會認識妳喔」、「所以我現在要走原合約對嗎？」結果對方同樣都以「肉肉」作為答覆，讓原PO氣得在文中怒罵「是在肉X小」。

▲一名裝潢業者和客戶發生爭執，對方卻不斷跳針喊「肉肉」。（圖／翻攝自業者臉書）

貼文曝光後，馬上引發網友熱烈關注，紛紛笑稱「她是想吃肉肉？」、「肉肉是流量密碼嗎」、「今天肉肉了嗎」、「以後吵架，回肉肉就可以了」、「一直肉肉是怎樣，屠夫嗎」、「到底是在肉肉什麼，頭好痛」、「他是不是想唱我要吃肉肉」、「他是不是想抱怨你講一串肉肉長，簡稱肉肉」。

▲一名裝潢業者和客戶發生爭執，對方卻不斷跳針喊「肉肉」。（圖／翻攝自業者臉書）

另外，也有專業網友推測，「對方打肉肉應該是要講日文的『どうぞ（douzo）』吧，音也很近似肉肉，回到對方的語境用『請』的語意帶入也沒什麼問題」、「肉肉是台灣比較早期學日文的唸法，她要說的應該是どうぞ」、「是日文發音很像『抖搜』的那個『請』嗎？ 前後語意好像對的上」、「我猜是 『請』，どうぞこ」。

▲一名裝潢業者和客戶發生爭執，對方卻不斷跳針喊「肉肉」。（圖／翻攝自業者臉書）

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