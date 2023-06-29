Kolas遭爆不倫戀閃辭　他點名綠營「這些男性」轟：性平不平等

▲Kolas Yotaka遭爆與已婚李姓隨扈不倫戀，隨即請辭獲准。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

總統府發言人Kolas Yotaka遭爆與已婚李姓隨扈不倫戀，火速請辭獲准，引發熱議。對此，新黨籍台北市議員侯漢廷29日則在臉書點名民進黨男性政治人物，衛福部次長王必勝、台北市議員王世堅、民進黨立委王定宇、羅致政都曾鬧出桃色風波，為什麼還繼續在位？大批民進黨在性平議題上不平等。

侯漢廷表示，Kolas Yotaka火速離職，某種程度上他也替她抱不平，因為民進黨在性平議題上根本不平等，「女性的Kolas離職，短時間退出政壇，然而男性呢？」

侯漢廷質疑，「請問，王必勝為什麼可以升官？為什麼王世堅、王定宇、羅致政，可以繼續在位，還要繼續參選？為什麼賴清德可以繼續為他們站台？還有資格撈政治獻金繼續當民意代表？」他也大批，這是民進黨的墮落，讓這干人等繼續在位，更是台灣社會的墮落，喊話「蔡英文、賴清德，何時向民進黨的受害者道歉？何時同標準處理上述一干人？」

王必勝曾被爆出外遇小15歲的護理師，親口承認兩人有「不適當、不應該」的關係；王世堅是曾被爆出帶女助理上摩鐵，事後他也坦承發生過兩段婚外情，但他勇於面對錯誤也感謝太太原諒；王定宇則是被爆出與同黨台北市議員顏若芳同居，兩人皆對外澄清僅是房東與房客的關係；羅致政也曾被爆出五天內兩度帶助理上摩鐵，事後僅表示已取得太太原諒，其他細節一概不談。