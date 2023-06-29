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直播天后寇乃馨分享新時代女性定位　打破內外框架，走出不受限的人生

文／女子學

「只要你過得比我好，過得比我好，什麽事都難不倒~~」招牌的廣東國語和鬥雞眼，即使沒有誇張的爆炸頭和道具，但那一秒傳神、模仿到精隨的模樣，立刻讓我們聯想到章小蕙，以及10幾年前《全民最大檔》笑到噴飯的回憶，而眼前幹練、大方自信的熟悉面孔，正是節目的固定班底——寇乃馨。

如今的她，留著一頭俐落的短髮、有著妙語如珠的好口條，是Tik Tok、淘寶的直播天后，也是媒體界的活動主持女王，大家喜歡看她與先生黃國倫有趣的生活互動，更喜歡她滔滔流水、源源不絕的口才。

然而，台上10分鐘、台下10年功。會說話這件事並非三天兩頭就能達成，需靠經年累月的耕耘與練習，尤其對敬業、自我要求高的寇乃馨來說，勢必下了許多旁人看不見的努力，以在眾人前展現趨近完美的樣貌；但，外在成功了，那內在呢？這也是她想與我們分享的，身為時代新女性，應如何打破既定、照顧好自己、走出人生新寬度？答案就在她字字珠璣的話語中。

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▲有的時候，只要敢嘗試、多一點勇氣，或許就能挖掘到從未想過的技能。（圖／女子學提供，下同）

在《全民最大檔》的體悟：人是可以被拓寬的

「這個世界總是高喊著『做自己』，但絕大多數的人，其實不知道『自己』是什麼模樣。」一開始，寇乃馨就給了我們一記當頭棒喝。

回想小時候，寇乃馨因身體不好很少去上課，竟莫名被同學推派為演講比賽代表，讓當時內向、害怕說話的她苦無對策，最後在父親的陪同下寫出講稿、背得滾瓜爛熟，回過神來就已拿到第三名。對她來說，這是與「說話」結下緣分的時機，也是從那刻起不再懼怕表達自我。

▲專訪當天，寇乃馨即興演出當紅讓她受到關注的角色章小蕙，生動樣貌與當年完全如出一轍。（圖／女子學、寇乃馨粉絲專頁）

出社會後，先是當起電視主持人，而後在《全民最大檔》等節目演出超過70個角色，什麼美的、醜的、老的、矮的，各種光怪陸離的角色她都碰過：「美女當搞笑演員，反而更有魅力啊！」寇乃馨笑說。許多女明星害怕扮醜出糗，她便當作是跨越自我的一道「檻」，深信唯有不斷嘗試、挑戰，才會發現不一樣的自己，而表演，就是她的第一步。

▲好口條、好情商都是可以被訓練的。寇乃馨鼓勵學生多練習，多多表達自己。

在《超級演說家》的感悟：人是有無限可能的

於是，寇乃馨拋開所謂的「偶包」，在每個角色上下足功夫，表演地生動傳神，令觀眾留下深刻的印象，同期的郭子乾、邰智源等人，也都非常讚賞她的敬業與表現。

「不過，我沒想過撞牆期會突然來臨！」2014年寇乃馨受邀至大陸參賽《超級演說家》，裡頭盡是各具來頭的佼佼者，會說話只是基本功，使她再次感到前所未有的緊張。最難的是，節目上導師認為她的人生故事太〝乏苦〞可陳，不夠慘到深入人心……逼得寇乃馨痛下決心自剖，面對自己常用言語傷人的痛處，最終她以一場演說〈別對你愛的人飆狠話〉一舉成名，這篇演說被瘋傳到目前已累積21億以上的點閱。這項經驗也讓她發現：「人有無限的可能！」每當過了一個新門檻、超越原訂限制，就表示自己又進步了一點。

在節目成名後，寇乃馨的大陸邀約排山倒海而來，從各衞視節目邀請到各地商演，工作滿到爆，甚至，她還進入了新媒體賽道，日以繼夜開了超過400場直播。只是，就算是鐵鑄的身體，也有罷工出狀況的時候，日復一日的忙碌，讓她有好幾次工作結束後直接送急診的經驗，什麼上吐下瀉、全身無力、冒冷汗等症狀統統來一遍……而醫生說：「寇小姐，不是病毒感染，妳就是太累了！」

當Covid-19疫情席捲全球，許多線下工作被迫中止，人人為健康憂急⋯寇乃馨突然醒悟：「人生不管怎麼打拚、賺錢孝敬父母，如果養不到他們就沒有意義了。」便毅然決然暫停大陸的忙碌事業，飛回台灣陪伴家人、照顧父母。

「我很感謝自己做了這個決定，還好一切都來的及。」她特別分享照顧長輩日常健康的3大要點：常說話訓練反應、預防老化失智，出門散步增加活動力維持肌肉量，最後是益生菌的保健；對此，寇乃馨提到俗話說：腸胃好，人不老，消化道的保健很重要。森下仁丹晶球益生菌，它是日本130年的老字號，獨特專利晶球包覆技術能讓好菌（比菲德氏菌）順利抵達腸胃。父母用的是頂級保健版，幫助腸胃容易鬧脾氣的爸爸，調整體質、外出不再擔心，也讓媽媽告別不順暢的困擾、氣色越來越好；另外，自己則是用加強保健版，她習慣早晨醒來喝杯溫水配上益生菌，啟動一整天的開始。

褪去俐落外表下的夢幻小女孩

說到這裡，寇乃馨也自嘲走的不是健康派，工作從早忙到晚，有時甚至一天只吃一餐，又特別喜歡吃甜食。「我承認自己心裡就是個孩子！」她笑說，不吃零食、冰淇淋不太可能，所以必要的話會再多補充益生菌，使不好的物質加速排除、為身體打造防護網，進行穩定的新陳代謝。

問寇乃馨平常又是怎麼放鬆、紓解壓力呢？她說：「我最大的快樂就是能在家裡看漫畫，還有超多可愛的雙子星Kikilala收藏。」哈，強女人的內在，竟然是幼稚少女心！如此的反差感，其實與她的人生道路不謀而合，從主持人到喜劇演員，再到專業的演講者、千萬直播導師，寇乃馨每次挑戰皆讓人驚喜！她勇於不斷破圈嘗新，在不同的舞台角色中升級，還能夠不忘初心保持平衡。能一直做自己感興趣的事，享受自己喜歡的美食，更照顧好自己最珍愛的人，這就是寇乃馨對於現代女子學的高分定義！

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「好門媳婦」郁方的健康幸福人生：讓正向的信念，引領我們步入順暢人生！

「當演員，是段自我和解的過程！」52 歲于子育享受半百後的自在，專注志業勇敢做自己

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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