懷疑她有新歡　屏東男旅社殘殺女友！被判無期徒刑

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣邱姓男子懷疑女友另結新歡，購買攜帶遛狗繩、膠帶及刀子，在旅社內將女友以狗繩勒昏後，再以膠布黏貼她口鼻8層，致她窒息死亡，事後亡，被屏東警分局逮獲依殺人罪送辦。屏東地方法院合議庭29日宣判，依殺人罪判處無期徒刑，並褫奪公權終身。

判決書指出，邱姓男子於2020年9月初，懷疑林姓女友另結新歡，心生怨妒。同年9月15日二人相約在屏東市某旅社見面，邱男於當日16時45分左右，攜帶遛狗繩、膠帶及刀子，抵達該旅社房間內。

林女則在當天17時20分左右進入該房間，2人隨後發生爭吵，邱男認為雙方感情已難挽回，於半小時後，拿出打有活結的遛狗繩，套在林女頸部並用力緊勒，直到林女失去意識，再使用該膠帶纏繞、緊貼林女口鼻共8層，導致林女腦部缺氧窒息死亡。案發後，邱男取走林女耳上現金1300元及手機後逃逸，被屏東警方逮獲送辦。

合議庭法官指出，以邱男智識程度、生活狀況等一切情況，並考量被害人親屬的意見後，認為如果只判處被告10到15年的有期徒刑仍然太輕；又考慮他現在已經將近70歲，而無期徒刑依法必須執行超過25年，而且有悛悔實據者，才有假釋出監的可能，所以判處被告無期徒刑，已經足以使被告與社會長期隔離到其超過90歲，縱使其到時假釋出監，再犯的危險性應該也已經明顯降低，因此判處無期徒刑，褫奪公權終身。