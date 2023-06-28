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Makiyo爆「黑人愛亂親」還親過佩慈！大牙被點名　苦笑回1句

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲Makiyo爆料。（圖／翻攝自YouTube）

記者施怡妏／綜合報導

大牙（周宜霈）丟出震撼彈，控訴黑人陳建州11年前侵犯未遂，今（28）日黑范夫妻強硬喊告，並向大牙求償1000萬元，就有網友翻出，Makiyo當年上《我愛黑澀會》的節目片段，提到陳建州喝醉之後會亂親人，自己及好友都被親過，還問在場的美眉「妳們都有被親過吧」，隨後大牙的一段話掀起網友熱議。

Makiyo曾在《我愛黑澀會》爆料，黑人喝醉時放很開，還曾被親過，黑人趕緊問「范范姐在不在？」Makiyo則回不管在或不在都被親過，而且不只她一人，「你還親（吳）佩慈啊，還有房子阿，誰都親欸」，一旁的王宏恩聽到後驚呼「陳建州你這個狼心狗肺，欺人太甚阿」，陳建州則大喊「你不要騙人」。

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Makiyo強調自己沒騙人「是真的」，還轉頭問美眉們「你們應該都有被親過吧」，但美眉們都搖頭否認，丫頭接下麥克風，陳建州則說「亂爆料的話，一巴掌就下去阿」。丫頭拿著麥克風說「都沒有嗎？要問大牙，大牙知道比較多吧！」

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲大牙一句話掀起全場驚呼。（圖／翻攝自YouTube）

現場掀起一陣騷動，還有人說大牙臉紅了，認為一定是有親過，這時大牙無奈嘆，「都過去的事，為什麼要一直講呢？」話一說完，美眉跟來賓們都震驚不已，陳建州連忙喊「妳把話說清楚」。該片段被網友挖出，大家紛紛好奇，到底有什麼不可告人的祕密。

昨日大牙在臉書發文，11年前遭黑人陳建州在飯店內強抱性騷，不斷反抗才逃過一劫，不過陳建州則發聲明駁斥，還揚言反告。今日，陳建州與妻子范瑋琪聯合發出律師聲明，決定向大牙提起民事訴訟，要求對方賠償1000萬元，並公開在社群刊登道歉啟事。

▼陳建州、范瑋琪28日聯合發聲明。（圖／翻攝自黑人IG）

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