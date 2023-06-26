印尼糖漿污染致200童死　警查主管機關有無不法

▲印尼警方表示，調查針對食品藥物管理局較低層的員工，不包括局長盧吉托。（示意圖／CFP）

中央社雅加達26日綜合外電報導

印尼擴大調查感冒糖漿污染造成200多名孩童死亡一案，兩名高級調查人員今天告訴路透社，印尼警方正在針對藥物主管官員是否有行為構成刑事不法展開初步調查。

路透社報導，警方對印尼食品藥物管理局（BPOM）的調查，是各國針對污染糖漿究責的最新升級行動。

這些污染糖漿與去年甘比亞和烏茲別克坦數十名兒童的死亡有關，世界衛生組織（WHO）正在與各國合作，調查此類糖漿的全球藥品供應鏈。

去年底，警方逮捕並控告印尼多家公司8名人員，這些公司進口與分銷原物料給止咳糖漿內含有毒工業級化學物質而非合法成分的藥商。

警方調查員烏拉西丁（Andika Urrasyidin）告訴路透社，警方請來食品藥物管理局「多位」官員問話，調查仍在進行中。

食品藥物管理局官員並未回覆記者詢問。

印尼警方表示，調查針對食品藥物管理局較低層的員工，不包括局長盧吉托（Penny Lukito）。

食品藥物管理局表示，由於多方「利用安全保障體系中的漏洞」，製藥公司又沒有充分檢查其使用的原物料，導致急性腎損傷病例激增。