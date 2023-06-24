陸首位聯合國阿勒福贊獎得主！　曾研究台灣阿美、泰雅族祖先根源

▲大陸首位獲聯合國教科文組織「阿勒福贊獎」女科學家付巧妹。（圖／翻攝大陸中科院古脊椎動物與古人類研究所）

記者任以芳／綜合報導

大陸科學家付巧妹日前在法國被授予首屆聯合國教科文組織「阿勒福贊獎」，以表彰其通過古基因組，構建歐亞大陸早期人群遺傳歷史的重要原創性工作。她也是作為國際古遺傳學領域的領軍科學家之一，成為首位獲得此獎的中國科學家。

綜合陸媒報導，該獎項表彰其通過古基因組構建歐亞大陸早期人群遺傳歷史的重要原創性工作，從進化角度為人類的健康與適應問題帶來新的見解。

80後的付巧妹破解古代人類遺傳基因密碼，是大陸中國科學院古脊椎動物與古人類研究所分子古生物學實驗室主任。長期從事古遺傳學研究，主要圍繞古DNA探索人類起源與演化的重要科學問題，十餘年來，開發古DNA關鍵技術，圍繞古DNA在歐亞早期人類遺傳特點、人群之間的基因交流和遷徙擴散歷史等方面取得許多國際重大研究發現。

「阿勒福贊獎」是聯合國教科文組織自2022年起設立首個旨在推動STEM（科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）、數學（Mathematics））領域青年科學家工作的國際獎項。

每兩年頒發給五名從事STEM領域工作的青年獲獎者，用於表彰和獎勵科學家在國家、地區和全球層面所取得的有利於推動能力建設、科學事業發展和社會經濟發展的成就，進而促進STEM領域的教育、科學進步、科學普及和國際合作。

據悉，此次獎項有來自全球2500多名候選者，付巧妹從中脫穎而出獲得該獎項，這也讓她成為成為首位獲此殊榮的中國科學家。

▲大陸女科學家，用古DNA技術解碼人類演化歷史 。（圖／翻攝看台海）



陸媒也報導，2020年，《科學》雜誌報導付巧妹團隊針對中國南北方人群規模性、系統性的古基因組研究成果，闡明瞭中國近萬年來現代人群的南北分化格局與遷徙演化歷史。

該研究結果，萬年來主體人群的遺傳聯繫，明確證實福建古人群與現今台灣的阿美族、泰雅族等南島語系人群直接相關。她的團隊發現，現今廣泛分佈於臺灣海峽、東南亞和太平洋西南部島嶼的南島語系人群，與新石器時代的中國南方沿海人群有著非常密切的遺傳聯繫。

報導稱，這表明最早的南島語系人群，起源於中國南方的福建及其毗鄰地區，且首次明確將時間追溯到8400年前。

運用古DNA捕獲技術，付巧妹團隊成功獲取南方福建及臺灣海峽島嶼5個遺址、18個距今8400到4200年的人類基因組數據，填補東亞南方大陸核基因組空白區域。其中距今8400年的福建奇和洞個體基因組，尤其具有極高的研究價值。