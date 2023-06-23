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銀行女經理摩鐵偷吃鮮肉人夫　被抓賠3百萬！正宮因1件事反賠60萬

▲▼出軌,一夜情。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲王女因偷吃人夫賠償300萬元、被拔主管職。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者崔子柔／綜合報導

台北富邦銀行王姓女經理2019年間出軌已婚的薛姓男部屬，薛妻拿著2人出遊被拍的親密照，在薇閣捉姦，王女當時同意賠償300萬元，並立協議書要求薛妻將證據銷毀、不得再散布，但王女事後因薛妻要求富邦銀行懲處被拔主管職，還有媒體報導，王女丈夫也收到其偷吃照，因此王女向薛妻求償300萬違約金，高等法院近日則判薛妻償還60萬元。

根據判決書內容，王女表示，雙方2019年簽訂協議書，薛妻應將蒐集的證據銷毀、不得對外散布，也不能到其住處或工作場所騷擾，違反的話要賠償300萬元，不過薛妻2020年寄陳情信、照片給北富銀處長，揚言要把事情鬧大，要求北富銀做出懲處。

王女控訴，她因此被調職到景美分行，結果丈夫2021年又收到她和薛男出遊牽手的照片，照片背面還寫了「不知你是否知情你太太一直在外有不正當的男女關係」等語，薛妻同年又用「床照」要求金管會懲處，她因此再被調職，而後多家媒體又收到爆料，因此指控薛妻違反協議規定，要求賠償300萬元。

薛妻則辯稱，她後續向北富銀、金管會陳情，是為了讓王女不會因為職務之便與薛男親近，而且內容的照片也不是薇閣捉姦時拍攝，是事後2人繼續約會的照片，不屬協議書規範的內容，另外，她是在看見該事件的報導後，才寄給媒體「北富銀桃色新聞澄清補充」的郵件，內容也並無事件具體事證。

薛妻反控，王女簽下協議後持續和薛男私約3個月，要求對此賠償120萬元。

台北地院審理時，認定薛妻違反保密協議，判應賠償王女300萬元，王女則因繼續和薛男約會，應賠薛妻15萬元。

高等法院審理時，則認為薛妻求償的部分已經超過求償的2年時效，改判王女免賠。另薛妻違反保密協議，損害王女隱私權、名譽權，但考量其違約原因是王女持續和薛男不正常交往，改判薛妻賠償王女60萬元，全案可再上訴。

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