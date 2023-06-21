陸2023年1至5月電動車銷量294萬輛　佔新車總銷量近三成

▲大陸2023年1至5月電動車銷量已達新車總量27.7％。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸2023年1至5月新能源汽車（電動車，下同）產銷分別完成300.5萬輛和294萬輛，同比分別增長45.91%和46.8%，新能源汽車銷量佔汽車新車總銷量的27.7%。從大陸電動車整體發展情勢來看，電動車市場近兩年增長4倍，年銷量從2020年的136.7萬輛突破到2022年的688.7萬輛，電動車已佔汽車新車總量的四分之一以上。

▲160輛電動車投入杭州亞運載客服務。（圖／CFP）

大陸工信部副部長辛國斌表示，全球主要汽車生產國紛紛加大政策支持力度，跨國車企也加大了研發投入，這為全球新能源汽車產業發展注入了強大動力，產業的競爭也會日趨激烈，「雖然我國新能源汽車產業發展取得了一定成效，但產業仍存在關鍵核心技術供給不足，全面市場化發展不均衡不充分，支撐保障能力有待提升等問題，需要有關各方共同應對解決。」

▲大陸電動車全面市場化發展仍需解決不均衡及不充分等問題。（圖／CFP）

辛國斌也點出大陸在電動車全面市場化面臨的問題，他指出，從地域看，受動力電池低溫適應性、充換電設施不足等因素影響，「東北、西北等地區新能源汽車推廣應用相對滯後，東北三省和西北五省新能源汽車保有量不到全國總量的5%，地域上呈現了不均衡的特點。」

辛國斌提到，從車型看，新能源商用車銷售增長較乘用車明顯遲緩，「2022年新能源商用車僅佔商用車總銷量的10.2%，也就是說，所有商用車當中新能源的商用車只有十分之一，其中，中重型貨車銷量佔比僅有2.7%。」

至於在城鄉市場比重上，辛國斌認為，農村市場尚未充分挖掘，2022年農村地區新能源汽車銷量僅佔農村地區汽車總銷量的4%，遠遠低於行業總體25.6%的水平。