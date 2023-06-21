林口知名幼兒園爆虐童！今遭潑漆、撒冥紙　大門整片染紅

▲新北林口一幼兒園遭潑紅漆、丟雞蛋、撒冥紙。（圖／民眾提供，下同）

記者戴上容／新北報導

連鎖幼兒園新北市林口某分校教保員對幼童施暴，教保員對幼童推頭、賞巴掌，強拉睡袋使幼童翻滾撞頭等暴力行徑，新北教育局目前已勒令停招，並將施虐老師停職並列入不適任教師。今天上午6時許，幼園教師發現外牆被潑紅漆、撒冥紙，緊急報警，警方目前積極偵辦中。

投訴家長表示，此案爆發是小孩回家提到「老師會打人」，經教育局查扣影像，發現從4月1日到28日的園內有10多起重大兒虐、不當管教情形。

投訴家長指出，該師施虐的手段相當狠心，如中午罰站吃飯、推頭與賞巴掌，從監視器畫面中可見，小朋友還在睡覺，老師竟然直接將睡袋抽走，害小孩翻滾多圈。還有老師拉著小朋友的衣領，在地上一直拖行，將幼童「丟」到走廊，許多小朋友圍觀，卻被威脅回家不能跟父母說。

事件爆發後，在網路上引起眾怒，今天上午6時許，幼兒園老師發現幼兒園外牆及內部遭人潑漆丟雞蛋及灑冥紙，隨即向警方報案。

林口警方表示，該幼兒園為昨天媒體披露虐童案件，不排除為民眾不滿該虐童事件潑漆洩憤，分局鑑識人員到場採證鑑識中，目前已調閱現場周遭監視器積極偵辦，加強幼兒園周邊巡邏安全維護。