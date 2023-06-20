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上周爆16起本土登革熱「都在台南市」！南部另增3例日本腦炎

▲▼疾管署疫情週報，疫情中心主任郭宏偉。（圖／疾管署提供）

▲疾管署疫情週報，疫情中心主任郭宏偉。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

天氣轉熱，除了新冠、流感等呼吸道疾病仍在流行，蚊媒傳染病也蠢蠢欲動。疾病管制署今（20）日公布，國內上周新增16例本土登革熱病例，皆在台南市，病例以仁德區為主；另日本腦炎單周新增3例個案，分別為台南市1例、高雄市2例。疾管署提醒，目前已進入蚊媒傳染病流行期，且各地高溫且時有降雨，環境病媒蚊密度上升，端午連假期間出遊應注意防蚊。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上周(2023年6月13日至6月19日)新增16例登革熱本土病例，均居住台南市，分別為仁德區12例、東區3例及永康區1例，新增病例與首例病例具活動地或居住地關聯性，研判為群聚疫情。

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今(2023)年截至6月19日累計17例登革熱本土病例，均居住於台南市，另有49例境外移入病例，感染國家分別為印尼(15例)、馬來西亞(12例)、越南(7例)、泰國(7例)、馬爾地夫(4例)、印度(2例)、菲律賓(1例)及寮國(1例)移入。

另外，國內新增3例日本腦炎確定病例，分別是高雄市岡山區2例及台南市西港區1例，防疫醫師林詠青說明，居住地附近均有豬舍等高風險場域，皆未接種日本腦炎疫苗，出現發燒、肌肉痠痛、頭痛、步態不穩、下肢無力等腦炎症狀。

林詠青指出，日本腦炎出現臨床症狀小於1％，但是兒童或者年長者出現比例較高，如果有腦炎症狀，致死率可以達到2成至3成，康復也有一定比例出現神經系統後遺症，還是不能輕忽。

疾管署統計，今年截至6月19日累計6例日本腦炎確定病例，居住地分別為高雄市4例，臺南市及花蓮縣各1例，個案活動地附近多有高風險場域。

台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，2019至2022年全國同期確定病例數分別為11、6、8及5例，以40歲以上成人較多。

▲▼疾管署疫情週報，防疫醫師林詠青。（圖／疾管署提供）

▲疾管署疫情週報，防疫醫師林詠青。（圖／疾管署提供）

疾管署再次提醒，登革熱及日本腦炎等病媒蚊傳染病各年齡層都有感染風險，提醒民眾應提高警覺，避免於病媒蚊吸血高峰於戶外活動，不可掉以輕心。端午連假期間，民眾出遊或前往登革熱流行地區/國家，應加強自我防護，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可防蚊藥劑，並居住在有紗門、紗窗的房舍，以降低疾病感染風險。如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫，並告知醫師旅遊活動史。

此外，接種日本腦炎疫苗為預防日本腦炎最有效之方法，幼兒常規接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，提醒民眾應按時帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應落實防蚊，如自覺有感染風險的成人 ，可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。

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