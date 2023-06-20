影響20億亞洲人！　外國研究：喜馬拉雅冰川在本世紀末消融80%

▲印度喜馬拉雅山。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

八個成員國組成的國際山地綜合開發中心 (ICIMOD)今（20）日釋出了一份重要新評估報告，由於全球變暖導致興都庫什-喜馬拉雅 (HKH) 地區的冰川、雪和永久凍土的變化是 「前所未有的」，且多為「不可逆」 。如果溫室氣體排放沒有大幅降低，該地區冰川總體積的80%將在本世紀末消失。

陸媒《澎湃新聞》報導引述該研究報告利用最新科學進展，首次繪製了該地區冰凍圈、水、生物多樣性與社會之間的聯絡，以及冰川和積雪的快速變化對人與自然的影響，經過同行評議後釋出。

該報告內容警告，「興都庫什-喜馬拉雅地區的冰川在 2011到2020 年期間的消融速度比之前十年加快了65%，未來幾年該地區山洪暴發和雪崩的可能性在增加。」

▲全球冰川不斷融化，恐造成洪水發生，淡水減少。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

報告發現，如果按照目前的排放軌跡，該地區冰川總體積的80%將在本世紀末消失。在高排放情景下，積雪預計最多會減少四分之一，主要河流的淡水將大幅減少，例如佔河流流量分別為 74%的阿姆河、 40%的印度河，以及77%的赫爾曼德河中的淡水。

更嚴峻的情況還有，凍土（永久凍土）的範圍正在減少，這將導致更多問題，譬如山體滑坡和影響高海拔基礎設施等。

該研究發出警告稱，為了應對冰凍圈升溫的後果對社會與自然造成的加速影響，社群和政府需要緊急支援和資金。目前流向該地區的資金遠遠不足以應對該地區將面臨的挑戰規模。

科學家預測，「用水和糧食安全、能源、生態系統以及亞洲數億人的生活和生計將遭受嚴重影響，其中許多將超出適應極限。」

該報告是在冰凍圈科學家于波恩氣候變化會議上，對全球冰融化的速度和規模發出警報後釋出，遠遠超出政府間氣候變化專門委員會( IPCC) 對最壞情況的預測。一篇最新論文顯示，北極水域最早或將在 2030 年失去所有夏末海冰。