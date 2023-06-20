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司法高官爆性騷！院長3度熊抱女部屬還塞情書　她驚喊：不要這樣

懲戒法院院長李伯道遭控在3月中的法官交流自強活動時，在旅館房間對女部屬熊抱性騷。（示意圖）

▲懲戒法院院長李伯道遭控在3月中的法官交流自強活動時，在旅館房間對女部屬熊抱性騷。（示意圖）

圖文／鏡週刊

本刊調查，懲戒法院前院長李伯道涉及性騷擾事證明確，第一次可用酒醉來辯稱，但第二次及第三次都發生在院長辦公室內絕非偶發之舉，第一次犯行是今年3月17日，懲戒法院赴雲林舉辦2天1夜的法官交流自強活動時所發生，當時參與者除了李伯道與該院法官，還有行政人員，由於李即將在6月二28日滿70歲退休，同事們在晚宴上紛紛向李敬酒歡送，氣氛熱絡。

一名參與當天晚宴的人士告訴本刊，李伯道笑呵呵地和大家喝酒，不勝酒力的他，很快即由部屬護送回旅館房間休息。酒醉的李伯道在房間內，將一位落單的女部屬強行抱住，女部屬掙脫後慌張地跑回自己的房間，卻又接到李的電話，要求她到李的房間聊天，女部屬只好轉移話題，謝謝李買雲林名產醬油送同事等語應付；隔天李酒醒後，似乎忘了昨晚發生的事，若無其事地和大家一起繼續接下來的行程。

懲戒法院院長李伯道是目前遭控性騷擾的最高階政府官員，卻獲包庇稱病提早退休。

▲懲戒法院院長李伯道是目前遭控性騷擾的最高階政府官員，卻獲包庇稱病提早退休。

而這名女部屬雖然覺得被強行抱住很不舒服，但認為這應是李伯道酒後失態，第二天酒醒應該就回復正常，因此選擇隱忍不發，未向李抗議，也沒有向別人提及。

李伯道是由總統任命並至總統府宣誓的特任官，地位崇高。（翻攝總統府flickr）

▲李伯道是由總統任命並至總統府宣誓的特任官，地位崇高。（翻攝總統府flickr）

不料，結束雲林行程回到台北一週後，李伯道竟又再犯，多次邀該名女部屬到院長辦公室泡茶遭拒後，竟趁女部屬有次向他回報告工作事項時，在辦公室強行抱住她，由於是在上班時間，絕非酒後失態，女部屬大驚後掙脫，隨即奪門而出。女部屬因懼於李的位高權重，雖覺得被冒犯受辱，也感到不堪，卻也不知如何是好，仍繼續工作。

幾天後，李伯道再度打電話要該名女部屬到他的辦公室，此時女部屬已有戒心，但因是上班期間，面對高階長官要求，她不敢拒絕，只能前往，卻再度被李強行抱住。

由於祕書就在門外的小辦公室，與院長室僅隔一道薄牆，只要講話聲音大一點，祕書就聽得到，該名女部屬於是嚴正地對李伯道說：「院長不要這樣！」等她掙脫後，李伯道卻笑呵呵地拿出一紙信封，要她回去再看。

懲戒法院前院長李伯道遭控今年3月下旬，在院長室2度熊抱女部屬，還拿出裝有情書的信封給女部屬。（示意圖）

▲懲戒法院前院長李伯道遭控今年3月下旬，在院長室2度熊抱女部屬，還拿出裝有情書的信封給女部屬。（示意圖）

女部屬原以為是陳情信或一般文件資料，不料，打開信封後，竟是署名「老闆」的告白情書，信中開頭並非寫著女部屬的姓名，而是以綽號稱呼她，並稱讚她工作能力強、很感謝，以及沒有「好好珍惜」、「感到茫然」等語。女部屬覺得李伯道此舉已超越分際，因此向其他女同仁求助，最後決定向當時司法院祕書長林輝煌申訴，具名指控李伯道強行從正面及背後熊抱她3次，以及寫情書給她，希望不要再面對李，以免再遭性騷擾。

林輝煌（圖）4月21日勸退李伯道後，6月1日接任李伯道的懲戒法院院長遺缺。

▲林輝煌（圖）4月21日勸退李伯道後，6月1日接任李伯道的懲戒法院院長遺缺。

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