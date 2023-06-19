端午連假將屆　集集警方公告日月潭地區台21線交通管制措施

▲日月潭周邊部分道路於端午連假期間將進行交通管制。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

端午節連假本周四開始，有鑑於日月潭為風景熱點，為維持交通順暢，集集警分局表示將全力投入交通疏導工作，以維持最佳交通品質，並公布相關交通管制及疏導措施事項如下，期間皆為於6月22至同年月25日的每日9至18時，籲請駕駛人配合。

在禁止或開放路邊停車時間、路段方面，台21線60k+500至64K+300（九龍路口至水社霸）間2線道之路段，皆禁止路邊停車；台21線64K+300往頭社方向（隧道前、後20公尺及隧道內禁止停車）及台21線60K+500 (九龍口）至蠻荒咖啡4線道外側車道，則開放路邊停車。

在禁止車輛進入地區（行人徒步區）時間、路段方面，魚池鄉水社地區的名勝街，伊達邵地區的義勇街、水沙連街、日月街、德化街、瑪蓋旦街，除公務車輛及緊急救護車輛外，其他車輛禁止進入。



集集分局強調，將加強取締各類交通違規及日月潭周邊商家違規設攤或佔用道路擺設商品、招牌等行為，以維交通安全；分局長劉千祥呼籲，駕駛人除依照交通號（標）誌行駛，並應遵守員警交通指揮，以保持交通順暢，旅遊景點內勿違規停車，連假期間快樂出遊、平安回家。