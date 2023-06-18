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餵藥案驗髮「小孩頭頂禿一片」　新北衛生局回應了

餵藥案驗髮「小孩剃髮慘變河童」　新北衛生局回應了

▲有網友Po出小孩驗髮變河童的慘況。（翻攝臉書社團）

圖文／鏡週刊

新北市幼兒園餵藥案爭議延燒，不少家長帶著孩子去驗髮、驗尿，就怕有藥物殘留在寶貝體內。不過，16日有網友投訴，小孩為了驗髮而剃髮，怎料頭被剃了一大塊，變得像「河童」。對此，新北市衛生局回應，畫面尚在釐清。

臉書社團貼出一張小男孩頭髮禿頂、宛如河童的照片，發文：「勇敢的孩子！被傷害後要驗髮，才能替自己討回公道，一位位無辜的幼兒接受驗髮剃髮後的情況，二次傷害，身心畏懼，慘不忍睹。這事件真的不是無中生有，照顧幼兒家長們本就多頭燒，絕不會自找麻煩。」

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「身為父母，我們更希望餵毒、不當管教都是無中生有，這樣孩子身心的傷害就可以消失了，那麼多家庭也不用夜夜不能寐！」更透露還有小孩子的照片，因為太慘不忍睹，捨不得放。

有檢驗專家指出，毛髮檢驗僅需一公克即可，不需剃掉一大塊。

對此，新北市衛生局長陳潤秋表示，由於目前毛髮採檢是檢方安排，尚在釐清畫面中孩童是否為餵藥案採髮孩童。

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