網紅結婚「金飾把臉全蓋住」！超豪奢畫面曝...網笑揭真相打臉

▲土豪網紅結婚，身上金飾多到連臉蛋都蓋住。 （圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

在華人社會面對新婚大喜，很多父母都會為要出嫁的女兒準備金項鍊、金手鐲、金戒指等大量的金飾，希望孩子能風光又體面出嫁，除了象徵幸福，也能對外界展示新人家族的財力。日前在大陸廣東省佛山，即有一名土豪網紅的結婚典禮上，竟見新娘從由頭到腳掛滿金手鐲，且金飾多到連臉部都被大量的金飾蓋住，超級誇張要金光閃閃的排場，引發網友討論。但現在有網友出面打臉，提到金飾多到把新娘的臉都遮住，這個畫面是假的，原來是有人惡搞亂P圖。

根據《香港01》報導，日前網上流傳一張誇張的照片，是一對穿著中式結婚禮服的新人，在為長輩敬茶的照片。但看似正常結婚儀式的照片，之所以引發討論，是因為照片中的新娘，全身掛滿金飾，且金飾多到連新娘的整張臉孔都被蓋過。照片曝光後，馬上有人質疑，金飾是有重量的，這樣掛滿全身，新娘應該難以承受如此重量，質疑照片的真實性。

▲原來是遭惡搞亂P圖。 （圖／翻攝微博）

後來真相隨即曝光，原來那名「金光閃閃」的新娘，頸部前後只掛滿60個金手鐲，雖然上半身的確是被大量的金飾給遮蓋住，但新娘的臉蛋是清晰可見、沒被金飾遮住的，早前在網路上流傳，新娘的臉蛋被金飾「淹沒」的照片，其實是被惡搞亂P圖的。

而這名金光閃閃的新娘事後對媒體透露，身上的這些金飾是親戚送的，最後戴著大量的金飾敬酒，新娘坦言其實挺累的，並沒有大家想像的輕鬆。

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