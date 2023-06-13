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三星海量2023年款智慧顯示器登場　頂級110吋Micro LED要價450萬

▲▼三星,Samsung,顯示器,電視。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 三星今日發表新款顯示器。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

三星（Samsung）在今日日正式在台發表全新智慧顯示器／電視產品陣容，包括還原真實色彩的 Neo QLED 智慧顯示器、展現極致黑白層次的 OLED 智慧顯示器、詮釋個人生活美學的設計生活系列電視外，更首度引進超旗艦Micro LED智慧顯示器，強攻台灣市場。

三星智慧顯示器／電視具備卓越的顯示技術，不論色彩、對比、層次表現皆無可比擬，沉浸感十足；內建獨家魔術音效技術，營造生動臨場感，還能連結三星 Soundbar 開啟魔幻音場享受全方位環繞音場；因應多裝置時代，輕鬆打造智慧家居，串聯電玩主機、跨品牌裝置與家電連結更直覺，堪稱全能幫手。

此外，設計內外皆美，最高 99% 螢幕佔比無邊際螢幕，頂級工藝綻放洗鍊質感，並貫徹品牌「永續日常」願景，將永續概念植入產品，善盡地球公民責任。

▲▼三星,Samsung,顯示器,電視。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ MICRO LED 智慧顯示器。（圖／記者樓菀玲攝）

三星 MICRO LED 智慧顯示器系列首度正式在台登場，110吋面板由近 2,500 萬顆藍寶石基底的微型 LED 構成，細節盡收眼底；運用自體發光科技，能獨立控制色彩像素，並無需透過濾光片結構，以RGB三原色自體發光，色彩表現淋漓盡致。

顯示器本身支援 20 位階 HDR10+ 技術，明暗層次立體分明，宛如身歷其境。音效表現上，搭載魔術音效 Pro 結合杜比全景聲，盡情沉浸於劇院級視聽盛宴。此外，三星 MICRO LED 智慧顯示器支援多達 4 個獨立訊號源，可同時觀看有線電視節目、串聯多個遊戲主機、筆記型電腦等，開價 NT$4,499,990 相當驚人。

▲▼三星,Samsung,顯示器,電視。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ Neo QLED 4K 顯示器。（圖／記者樓菀玲攝）

三星 Neo QLED 8K 智慧顯示器採用極薄機身，高達 99% 螢幕佔比的指標性無邊際螢幕，纖薄的美型集線器以單一線路整合電源及訊號源，揮別雜亂線材融入居家裝潢，今年該設計亦拓展至三星旗艦款 OLED 智慧顯示器，展現品牌更一致的設計語彙。

▲▼三星,Samsung,顯示器,電視。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 三星美學電視。（圖／記者樓菀玲攝）

三星美學電視內建藝術市集提供超過 700 位藝術家、50 個合作夥伴逾 2,000 件藝術作品，可依個人品味隨心打造專屬的美學組合，居家彷彿置身畫廊。今年三星更與故宮博物院攜手合作，將翠玉白菜、肉形石、清院本清明上河圖等中華文化瑰寶，透過 The Frame 美學電視推廣至世界。此外，其可搭配多種可拆卸磁吸式時尚風格邊框，讓消費者輕鬆更換藝術風格。

▲▼三星,Samsung,顯示器,電視。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 三星顯示器強化遊戲性能。（圖／記者樓菀玲攝）

近年遊戲市場持續成長，三星今年新增 43 吋及 50 吋機型，滿足各式遊戲需求。三星智慧顯示器支援 PS5、XBOX Series S 等新世代遊戲機規格，具備 4 組 HDMI 2.1、最高可呈現 4K@144Hz VRR 超高更新率。

Game Bar 遊戲工具列 3.0 將支援性從 PC 遊戲拓展至遊戲主機，成為 Gamer 的全方位戰友。新增虛擬準心功能專為第一人稱遊戲打造，可在遊戲中清楚顯示準心，助力玩家百發百中，射擊遊戲戰無不克。

▲▼三星,Samsung,顯示器,電視。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 微型智慧投影機推出寶可夢聯名款收納包。（圖／記者樓菀玲攝）

三星微型智慧投影機可投放最大 100 吋投影畫面，能夠以 180 度不設限的廣域投影，結合快速智慧對焦與智慧畫面校正等功能，隨時隨地都能打造舒適的觀影體驗；內建情境模式能營造獨特氛圍，玩樂輕巧隨行。此次，三星更推出多款 Pokémon 系列聯名收納包，可愛爆表的皮卡丘、小火龍、傑尼龜和妙蛙種子躍上機身，包括機身及電池收納包。

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