快訊／猴痘+16！新北市4例最多　新竹兒童個案最新病況曝

▲疾管署發言人羅一鈞說明。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

猴痘疫情持續！疾病管制署今（13）日公布國內上周增加16例猴痘個案。病例分布仍以北部為多，各縣市以新北市新增4例最多；另上周確認國內首例本土兒童猴痘個案，目前個案已經症狀緩解，出院返家，接續自主健康管理。

疾病管制署副署長羅一鈞今(13)日公布國內新增16例猴痘(Mpox)本土病例，均為本國籍男性，居住縣市以新北市最多4例，台北市3例、桃園市、台中市、雲林縣各例，新竹縣、新竹市、高雄市各1例。

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另上周公布首例兒童本土猴痘個案，羅一鈞說明，這位小朋友因為後續接受口服抗病毒藥物改善，症狀緩解，已經出院返家，後續自主健康管理。個案身上病灶已經開始結痂，但是還不到完全脫落，還要在家觀察，並由醫師評估是否結束自主健康管理。接觸者監測部分，幼兒的1名同住家人與1名幼兒園學童出現發燒症狀，後續採檢都是陰性，排除感染。

我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診162例病例(150例本土及12例境外移入)，其中110例已康復，10例仍住院治療中、42例於居家自主健康管理中。