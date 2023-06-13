一直弄丟雨傘有原因！　心理學家公布4招「不再忘記把傘拿走」

▲ 近日天氣不穩定，出門需要準備雨具，卻有不少人苦惱「傘帶出門就忘記帶回家了」。（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者陳致平／綜合報導

受鋒面影響，最近天氣不穩定，全台各地偶有時強陣雨，雨具成了出門的必需品。然而，不少人不勝其擾，一出門就忘記雨傘擱哪了，導致經常又要花錢再買一把傘。有日本心理學家分析4個簡單對策，解釋為什麼人會有發生這類型掉傘的行為。

日媒「TBS NEWS DIG」報導 ，根據警視廳統計數據顯示，2022年日本一共有28.7萬餘件撿到雨傘案件，相對而言，雨傘報失案件卻只有6226起，兩者相當差距極大。

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對此，立教大學心理學教授芳賀繁表示，這類型的遺忘狀況屬於大多數人都使用便宜的雨具，弄丟了也不心痛，因此不會特別去找尋遺失的傘。此外，還有幾種容易遺忘攜帶雨傘的因素，例如：搭乘大眾交通運輸工具，可能一邊抓著扶手、一邊滑手機，導致雙手被占用；或者是為了方便將濕漉漉的雨傘放置一旁，這些行為容易造成自己的注意力轉移，在離開原地點時就忘了連同雨傘一起帶走。

芳賀繁表示，有4項對策避免動不動就弄丟雨傘，一、傘不離身，使用輕巧、方便收納的折疊傘，如果遇到雙手被占用的情況，則可將雨傘夾在腿間。二、購買貴一點的雨傘，「重要的東西不容易忘記」，加強珍惜自己物品的想法。三、留下緩衝時間，避免在下車前一刻手忙腳亂，應該在前一站時就將手機等使用中的物品收進包包，做好下車的準備，在時間充裕的情況下較不容易落東落西。四、將提醒貼在顯眼的地方，或者是請其他人協助提醒，雖然這個方式有點麻煩，但強調的是「讓你想起帶傘回家」的動作。

▼芳賀繁建議，搭乘大眾交通運輸工具時雨具不離身，減少忘記帶傘的機率。（示意圖／記者屠惠剛攝）

芳賀繁強調，以上的4個方法不只針對雨傘，對於那些容易遺忘的生活小物品也適用。她解釋道，現代人生活忙碌經常「認知負荷過重」，腦袋中可能有各式各樣的任務、資訊導致注意力分散，或者是「行為自動化」當我們的習慣性行為已經自動化後，就容易忽略思考，導致我們忘記一些本來應該要做的事情，想要避免這種遺忘的狀況，最簡單的方始就是自發性採取一些提醒自己的的良好習慣。