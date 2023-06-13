醫療元宇宙！台大微軟聯手創「創傷3D全息影像資料庫」　3大應用曝光

▲臺大醫院李建璋教授團隊目前已經帶領醫學生孫維劭、楊珽凱建置完成創傷立體全息影像資料庫，示範操作狀況。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

醫療元宇宙進一步應用！台大醫院攜手台灣微軟，歷時兩年時間使用台大過去10年創傷醫學影像資料，打造全球首創的全息影像資料庫。透過系統，患者電腦斷層檢驗影像可在30分鐘內從2D建構成3D全息影像，並可浮空投影到元宇宙，讓病灶清楚呈現在3D影像中，相關應用包含創傷教學、臨床醫療診斷與醫病共享決策，甚至於遠距會診，為創傷智慧醫療樹立全新里程碑。

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▲台大醫院智慧醫療中心副主任李建璋教授說明混合實境應用於創傷醫學。（圖／台大醫院提供）

X光、超音波、電腦斷層等醫學影像在創傷病患的評估與診斷扮演重要角色，其中電腦斷層影像不受骨頭、空氣等物理性質的限制，能更全面地檢視病患體內構造，然而受限於 2D 平面影像，對於多重創傷病灶的判讀難免出現遺漏。

台大醫院與台灣微軟今（13）日共同發表混合實境應用於創傷醫學的突破成果，計畫主持人智慧醫療中心副主任李建璋教授與微軟團隊運用 HoloLens 2以及 3D Slicer 等科技，發展這一套可以迅速重組 3D電腦斷層影像、標註病灶、轉換成全息影像物件（Stereoscopic hologram），並可浮空投影到元宇宙的解決方案。

記者會中直接連線台大雲林分院，收治一名30多歲年輕男性，在家中浴室中昏倒被送往台大醫院雲林分院急診，電腦斷層顯示腦部急性出血，又擔心是否有血管相關病灶，透過影像傳至台大總院重組為3D全息影像，發現後腦有動靜脈畸瘤，及時進行治療。

▲連線台大醫院雲林分院診治複雜性腦血管動靜脈畸瘤個案。（圖／台大醫院提供）

李建璋表示，2D影像容易有誤診情形，據國外統計，以肋骨骨折為最大宗。透過該系統，醫師可以在 3D 影像上標註骨折、內出血、氣血胸，甚至自由旋轉角度，與實際的傷患創傷部位進行虛實對照。

台大醫院副院長賴逸儒表示，該技術讓醫師間可透過直觀的手勢操作，更全面的了解病患創傷的病灶，同時進行跨時空會診，有效提升創傷診斷的效率與正確性，和病患與家屬解釋病情、治療方案也更加完整，增加臨床教學互動，有效克服過往 2D 影像教學的困難。

▲臺大醫院攜手微軟跨域合作 共創臨床醫療教學與遠距會診新未來記者會。（圖／台大醫院提供）

台大雲林分院院長馬惠明強調，遠距醫療及遠距會診能有效弭平偏鄉醫療資源短缺的問題，透過這項技術，雲林分院可以即時與台北本院或其他分院進行視訊會診，並同步看到 3D 影像與虛實對照，提升會診的品質與效率。

李建璋表示，人體從頭到腳都可能有複雜創傷，醫療團隊建置完成創傷立體全息影像資料庫，內容包括肋骨骨折、氣胸、肺挫傷、頸部以及胸腰椎橫凸骨折、髖骨骨折，脾臟損傷與肝臟損傷、創傷腦出血、顱顏骨折等30幾種創傷類型，是世界首創。