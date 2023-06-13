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搭高鐵買到「水齡16500年」古董水　專家分析真相

▲▼上海一名女子近日在高鐵上買了一瓶礦泉水，上面寫著「水齡16500±150年」在大陸引發網友熱議。（圖／翻攝自上游新聞）

▲上海一名女子近日在高鐵上買了一瓶礦泉水，上面寫著「水齡16500±150年」在大陸引發網友熱議。（圖／翻攝自上游新聞，下同）

記者林彥臣／綜合報導

上海一名女子近日在高鐵上買了一瓶礦泉水，上面寫著「水齡16500±150年」，於是將照片PO上網發問，自己是不是喝到「古董水」了。自然資源部「中國地質調查局」水環所的專家就對此分析，認為這樣的說法不科學。

根據陸媒《上游新聞》報導，上海的張女士（化名）在網路上發文表示，在高鐵上花15元（約新台幣64元）買了一瓶礦泉水，一看包裝上寫著「水齡16500年」等於是在喝古董（水）啊，才15元/瓶，不貴不貴。

相關話題引發網友熱議。有人感覺沒毛病，「每一個水分子都是上古遺存，不管怎麼消殺也是這樣的，這麼寫確實沒毛病。」也有人提出質疑，「這是忽悠消費者。」

《上游新聞》致電「珠峰冰川水資源有限公司」，客服回應指出，「我們的水來自於珠峰的冰川水，沉降地下之後經過一個漫長的礦化過程，通過珠峰腳下的泉眼自湧到地表，出來的水是大約16500年。然後，為了方便儲存和運輸，經過殺菌工藝後原水灌封裝。也就是說，你現在飲用的每一滴水，都是16500年前的。」

▲▼上海一名女子近日在高鐵上買了一瓶礦泉水，上面寫著「水齡16500±150年」在大陸引發網友熱議。（圖／翻攝自上游新聞）

「水環所」專家郭先生接受《上游新聞》訪問表示，「水的年齡有很多測試方法，碳十四法是其中之一。水經過土壤入滲到含水層之間，這個過程有時候比較複雜。我們可以用碳十四法測量，測出來的數字叫做水的表觀年齡，不是絕對年齡。」

郭先生進一步解釋，「因為水是流動的，在地層裡面的含水層可能很古老，如有年輕或年老的水補給，整個水的年齡情況就不一樣的，所以沒有一一對應關係。在檢測報告裡都有交代，就是為了防止有些人偷換概念。個人認為，拿著檢測報告就直接說水的年齡，是不科學的。」

對於企業宣傳的「水齡16500±150年」的說法，郭先生認為，「水喝得是否健康，跟所含微量元素有關。個人認為，健康水與水的年齡是兩碼事。水的年齡只能代表這是比較乾淨一點的水，沒有現在的一些工業汙染。」

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