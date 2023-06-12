台大女宿爆性騷！舍監趴博士生身上磨蹭　「萬能鑰匙」進房

▲台大爆宿舍性騷案。



圖文／鏡週刊

台大宿舍一名已婚女舍監遭女博士生Y生（化名）指控，從去年6月開始不斷騷擾她，時常要求報備行蹤，甚至持萬能鑰匙闖入Y生房內，偷拍她睡覺。去年10月，女舍監服用藥物後情緒不穩，還試圖強闖房內要求跟Y生見面，事後Y生報案，警方也核發跟騷法告誡書，但Y生認為校方處理態度消極，讓她無法接受。

Y生告訴本刊，去年6月她接任宿舍幹部，女舍監得知她單身，開始刻意接近，女舍監時常擁抱她，當兩人發生口角，還傳訊息告訴她：「有時候當你給我一個擁抱，我就會瓦解（不生氣）了」。因對方在校服務多年，還曾獲選「優良服務人員」，讓Y生認為對方只是出於關心並未多想，事後才發現女舍監對她別有所圖。

▼已婚的女舍監遭Y生（化名）指控，從去年6月開始時常傳訊息騷擾她。



Y生：「她常偷親我，我多次提醒她『這是我的嘴唇，不是妳的嘴唇，妳不要偷親我。』但對方總是笑笑不以為意，還反問我『喔？是真的嗎？』對她的行為沒有絲毫歉意。」

誇張的是，女舍監後來變本加厲，時常藉故約Y生到舍監的休息室聊天，某次她突然被女舍監壓在床上，對方趴在她身上不斷磨蹭，Y生當場推開表達抗議，但女舍監仍強壓Y生，不肯讓她離開，Y生不敢反抗，讓女舍監有恃無恐，更加肆無忌憚。

▼女舍監偷拍Y生睡覺的照片，Y生事後才得知。



Y生：「有時候她會跑來我房間床上睡覺，睡覺時候摸我的臉、背，還會咬我、在我耳邊出聲吹氣、偷拍我睡覺的照片，我為了躲她故意趴在桌上休息，她會對我生氣，為了安撫她的情緒，我只出順她的意擁抱她。後來我找心理師諮商，對方卻要我直接找女舍監溝通，還說舍監是『安全的角色』，讓我感到很無助。」

去年9月，Y生與校外男同學展開交往，女舍監開始要求Y生報備行程，甚至徑自跑到Y生房內。Y生：「她說她半夜做惡夢，夢到我跟男友離開，想確認我是不是睡了，還要求我陪她一起睡，我壓力很大刻意疏遠她，但她變得愈來愈誇張。」

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