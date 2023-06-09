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先前挖出馬桶！　新竹國際風箏場又發現沖水鈕「還有女性內衣」

▲▼先前挖到馬桶…現連沖水鈕都有　竹市國際風箏場挖出大秘寶。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹市議會國民黨團今（9）日召開記者會，說明南寮風箏賽場會勘發現大量疑似建築廢棄物。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）
記者陳凱力／新竹報導

新竹市議會國民黨團今（9）日召開記者會，說明「新竹市重大工程品質監督小組」昨（8）日下午前往南寮風箏賽場會勘，結果發現大量疑似建築廢棄物，內容五花八門，除了廢磚、廢瓦、廢磁磚，甚至還有破舊女性內衣以及疑似馬桶沖水把手。

黨團在記者會現場一一擺出昨天帶回的磁磚、磚石，甚至還有疑似廁所洗臉台的碎片。不僅如此，黨團總召陳慶齡還透露，先前已經發現了馬桶蓋，現在連馬桶沖水旋鈕都有。

他說，國際風箏賽場從2016年到2019年經過3期景觀施工，當時外圍都搭上圍籬，民代不得其門而入，無法了解施工內容，沒想到幾場大雨就讓真相浮現，營建廢棄物處理費一車至少1、2萬元，合理懷疑可能有不法業者串通就地掩埋。

▲▼先前挖到馬桶…現連沖水鈕都有　竹市國際風箏場挖出大秘寶。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼廢棄物內容五花八門，除了廢磚、廢瓦、廢磁磚，甚至還有破舊女性內衣以及疑似馬桶沖水把手。

▲▼先前挖到馬桶…現連沖水鈕都有　竹市國際風箏場挖出大秘寶。（圖／記者陳凱力翻攝）

市議員吳旭豐揭露，現場還不只這些建築廢棄物，繼續往下挖，還有瀝青、磚頭與水泥塊等，懷疑風箏場可能被半夜偷倒垃圾。

新竹市府證實日前針對風箏賽場部分地區進行表層開挖作業，的確發現許多「非自然產生之人造廢棄物」，研判可能是施工所遺留，或是來源就已非潔淨，甚至遭人為傾倒。

市府說，昨日下午新竹市議會會勘，以鋤頭挖掘後又再次發現磁磚、瓦片、水泥、數十公分大小之疑似營建廢棄物石塊、破舊女性內衣、疑似馬桶沖水把手等人造廢棄物，這些已明顯已非施工疏失所能解釋，恐涉及蓄意傾倒之可能，但傾倒者與傾倒之時間，甚至是否有其他不法情事，仍不能確定。

市府表示，不論傾倒廢棄物是基於什麼理由都是違法的，但本案需更深入之刑事調查已非市府權限，將研議送請檢調調查。

▲▼先前挖到馬桶…現連沖水鈕都有　竹市國際風箏場挖出大秘寶。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼市府表示，這些廢棄物恐涉及蓄意傾倒之可能，甚至是否有其他不法情事，仍不能確定。

▲▼先前挖到馬桶…現連沖水鈕都有　竹市國際風箏場挖出大秘寶。（圖／記者陳凱力翻攝）

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