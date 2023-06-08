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升級iOS 17也不能用！五大新功能只支援「iPhone 12」以上

▲iOS 17。（圖／翻攝自YouTube／Apple）

▲iOS 17。（圖／翻攝自YouTube／Apple）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果發布最新一代作業系統iOS 17，雖然對比上帶來說相對改變沒有那麼多，不過也推出不少新功能，且隨著新版本推出，許多舊手機也被淘汰，無法更新到最新版本。包含iPhone 8系列、iPhone X三款舊機，但也有部分機型雖然可以更新，但有些功能卻無法使用。

目前能升級iOS 17的機型包含， iPhone XS、XS Max、XR、 iPhone 11 系列、 iPhone 12 系列、 iPhone 13 系列、 iPhone 14 系列、 iPhone SE2、3。但iOS 17有許多功能，僅開放給iPhone 12系列以上機型使用。

Reactions功能，能讓用戶在使用FaceTime時進行各項操作，且可以用手指手勢發出各式各樣特效，而「打字自動修正」、「鍵盤預測」、專為失明者提供的「指字即讀」也僅支援iPhone 12以上。

此外，「待機模式」，可以讓手機變成智慧顯示器，主要需要搭配iPhone 14 Pro的隨顯螢幕使用，雖然其他機行可以使用，但螢幕在開啟此功能時仍會關閉，使用較為雞肋。

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