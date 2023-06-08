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社會 社會焦點 保障人權

墓園易主新東家惡霸討錢…噴紅漆嗆：挖你祖墳！400人組自救會

▲▼ 春秋墓園爭議，道環公司惡霸行徑 。（圖／新北市議員張錦豪、戴瑋姍提供）

▲新北春秋墓園易主後，爆發爭議，新的公司道環公司被指控在祖墳噴紅漆等惡霸行徑 。（圖／新北市議員張錦豪、戴瑋姍提供）

記者戴上容／新北報導

新北中和「春秋墓園」過去被列為新北市府優良示範墓地，3年前經營權易主後爆發糾紛！接手的「道環」殯葬業者遭控訴，在墓地噴漆、圍住祖墳，打電話恐嚇家屬不給錢遷墓就要挖墳，今天超過400位墓地所有權人，組成自救會在2位議員陪同下，要求市府新北市殯葬處協助墓主，別讓祖先無法入土為安。

今天上午超過400位墓地所有權人組成自救會，在新北市議員戴瑋姍、張錦豪陪同下舉行記者會，他們控訴現在經營的「道還公司」向墓主索取土地費用，金額從數十萬到百萬元費用形同「勒索」，他們若不從，道環公司就對踐踏他們先人祖墳！

▲▼爭議 。（圖／記者戴上容攝）

▲新北市議員戴瑋姍、張錦豪今天陪同家屬召開記者會 。（圖／記者戴上容攝）

市議員戴瑋姍說，「春秋墓園」1973年成立，被列為優良示範墓園，墓主合法取得永久使用權後，將先人在葬於此地，但道環公司2020年取得設施經營者後改名為「龍陵紀念墓園」後，一切風雲變色。家屬原已花錢購買墓地永久使用權，道環公司竟又向墓主索討60至200萬不等的使用費，根本是剝兩層皮！

「吸血業者！」張錦豪批評，道環公司巧立名目，墓主想遷葬來被要求支付28萬的遷葬費，甚至有墓主接獲電話恐嚇，若不付錢，就要挖開祖先的墳墓，讓墓主擔心得睡不著覺，此案受害者人數眾多，超過7成是新北市民，約有1800個家族受害。殯葬處應該出面幫忙市民，不該讓他們獨自面對。

墓園自救會自救會蔡主委說，園內尚有超過100座墓穴預留空位，道環公司多次阻止往生者入葬，導致只能先行火化，無法完成與先人合葬的遺願，春秋墓園從台北縣政府時期至今，一直列為合法私立公墓的名單中，墓主基於市府公信力才選擇春秋墓園，何來非法佔用土地之說，希望市府能協助，讓往生者順利入葬。

▲▼ 春秋墓園爭議，道環公司惡霸行徑 。（圖／新北市議員張錦豪、戴瑋姍提供）

▲▼ 春秋墓園爭議，道環公司惡霸行徑 。（圖／新北市議員張錦豪、戴瑋姍提供）

▲▼ 春秋墓園爭議，道環公司惡霸行徑 。（圖／新北市議員張錦豪、戴瑋姍提供）

▲▼ 春秋墓園爭議，道環公司惡霸行徑 。（圖／新北市議員張錦豪、戴瑋姍提供）

新北市殯葬處長黃秀川回應，依規定墳地會有2張執照，一張是墓園執照與設施經營業者執照，這塊土地過去有取得合法墓園執照，但在道環之前沒有取得合法設施經營執照的業者。

本案爭議在於春秋公司涉未經地主同意，將土地提供給喪家下葬，春秋公司並非設置人，也非合法設施經營業者，更非墓園內土地所有權人，該公司未得該墓園地主同意或授權，卻出售墓地給墓主使用，因此土地所有權人地主依民法主張相關權利，向墓主請求費用或排除佔用。目前地主在3次訴訟中均獲勝訴，判定春秋公司無合法權源販售。

道環公司現為該墓園經營業者，非上開爭議土地所有權人，也無權挖墓或對墓主求償，今年5月市府已請道環公司協助墓主家屬，對現有墳墓不得驚擾，對已做好墳墓還未下葬者，只要同意移轉對春秋公司債權，請道環同意先承接債務協助下葬，務以維護墓園秩序安定及墓主消費權益為要。

殯葬處也函請道環公司先行停止販售該墓園墓地，僅得做維護墓園安全、清潔及內部行政等維持現狀的管理。依今年5月協調會議結論，道環公司於會中承諾墓主家屬如有雙棺墓基的下葬需求、想遷葬離開墓園，或有需要道環公司提供管理方面的服務時，都會全力配合，並願意協助墓主與地主之間的私權糾紛協議。

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