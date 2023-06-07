跑步機上跌倒！健身女下秒「當場被脫褲」...發文自嘲：超尷尬

實習記者林郁婷／綜合報導

使用健身器材一定要小心！居住在美國伊利諾伊州的艾莉莎（Alyssa Konkel），上（5）月到健身房運動，使用跑步機時疑似跟不上速度，導致失足跌倒，第一反應就是緊抓扶桿，因此呈現跪姿，本想找機會站起來，沒想到持續運作的跑帶竟將她「當場脫褲」，最後她只好放手，順著跑帶滑到地板上。

根據《每日郵報》報導，艾莉莎上（5）月24日到健身房跑步，當天她穿著桃紅色上衣搭配緊身運動褲，正在快速衝刺時突然跌倒，眼看就要摔下跑步機，她立即伸手抓住扶桿，兩條腿不斷在跑帶上掙扎，試圖站起來，然而不僅沒成功，還被「當場脫褲」，露出臀部與丁字褲，最後她只好放手跌坐在地上，再趕緊起身將褲子穿好。

▲女子在跑步機上跌倒。（圖／翻攝自IG／@lysskonks8）

▼▲沒想到褲子被脫下，她只能鬆開手。（圖／翻攝自IG／@lysskonks8）

整個過程都被健身房的監視器拍下，事後艾莉莎將影片分享在自己的社交平台上，並大方自嘲「我弄傷了自己，我的臉、嘴唇、膝蓋和小腿都被迫皮了，但謝天謝地，健身房不是太忙，沒什麼人看到」，同時也提醒民眾運動時一定要注意安全。

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