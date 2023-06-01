　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台美21世紀貿易協定　今晚簽署首批協定

▲▼美台。（圖／路透）

▲台美將簽署21世紀貿易協定。（圖／路透）

記者陳家祥／台北報導

為了深化貿易合作關係，台美雙邊自去年6月1日啟動洽談21世紀貿易倡議，囊括12項議題，至今已經舉行2回合談判。經過1年，經貿談判辦公室1日上午表示，台美雙方預定於台北時間6月1日晚間10點 （華府時間6月1日上午10點），在美國華府正式簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定。

台美雙方自去年6月宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」以來，雙方歷經3次實體會議及數十次視訊會議與溝通，終於將在未來數週內簽署首批協定（first agreement），將創下歷史性進展。

首批協定將包括前言及8個章節，共81條條文，協定結構相當完整，且內容可再擴充，重要內容摘錄如下：

（一）敘明雙方尋求強化台美經貿關係，達成一項高標準且具經濟意義的貿易協定，且未來在此基礎上可增進彼此共同的優先事項。

（二）台美分別指定行政院經貿談判辦公室及美國貿易代表署作為簽約方(我駐美代表處及美國在台協會)的指定代表，並透過指定代表及其他主管機關履行協定義務。

（三）在「貿易便捷化」方面，確保關務程序之效率與透明化，以簡化通關及邊境查驗作業，並透過電子化方式加速通關，節省廠商通關所需時間及費用。

（四）在「良好法制作業」方面，規範中央行政機關在制定法規時，應採用完善、透明化的原則，且應將對中小企業的影響納入考量。

（五）在「服務業國內規章」方面，規範服務業主管機關在受理服務業業者之證照申請時，在核發程序上應以合理、客觀、公正、獨立之方式執行。

（六）在「反貪腐」方面，台美共同打擊、預防影響國際貿易及投資之賄賂與貪腐行為，並促進社會參與；另確認雙方在聯合國反貪腐公約及WTO政府採購協定之義務。

（七）在「中小企業」方面，將合作增加中小企業的經商機會，促進雙方中小企業的就業與成長，包括透過資訊分享與定期對話機制等方式共同合作。

（八）納入貿易協定常見的一般例外、安全例外、租稅措施、金融業基於審慎原則之措施、原住民族權利等例外規定；雙方並將設置聯絡點，溝通協定涵蓋事項。

（九）設立諮商機制，以處理雙方對協定執行之爭議，並規範修正、生效、檢討、終止等程序；此外，本協定之中文及英文文本將具同等效力。

經貿辦表示，本協定不僅是台美間自1979年以來所簽署結構最為完整的貿易協定，更代表著台灣經貿制度符合國際高標準的重要里程碑。這也是利用堆積木(building block)方式完成台美FTA的重要一步。

經貿辦指出，協定後續還有至少七項議題須完成，談判完成後，將會擴充協定內容，為未來台美洽簽自由貿易協定奠定更穩健的基礎。

經貿辦說，我方將與美方儘速確認簽署時間、地點等細節後，向國人報告。未來並將儘速展開下一輪談判，目標設定在年底之前，完成所有議題的談判。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／雨還沒停！　大雨轟5縣市
問性騷受害者「為何不跳車」　許嘉恬臉書被灌：可示範？
快訊／性騷吃案被罵翻　民進黨10：45回應
快訊／李佳穎被求婚成功！　嫁小9歲羊肉爐老闆
陳建州親妹「2孩病床邊唱歌」惹淚！　范范揪心發聲
快訊／500元動滋券10點登記！　5大步驟一次看
快訊／EXO 3藝人要求解約！　SM娛樂強硬回應
快訊／親綠插畫家爆「長期性騷小模、外流私密照」　本人道歉了
可寄杯、互換冷熱！　超商「美式、拿鐵買3送3」限時1天
「人選之人」真實版！綠營爆性騷　受害人被反問：妳怎不叫出來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨遭爆性騷吃案　他曝秘書長回應「絕不會息事寧人」

快訊／性騷吃案被罵翻　民進黨10：45記者會回應

快訊／綠前黨工遭導演性騷吃案　女綠委齊批：沒有模糊空間

民進黨性騷案反問受害者「為何不跳車」　許嘉恬臉書被灌：可示範嗎？

快訊／陸軍中校跳繩體測休克　國防部：協請醫院全力搶救中

民進黨性騷吃案！侯友宜競辦點名賴清德　「隱匿案情要人民如何信賴？」

綠營婦女部爆性騷吃案　吳沛憶：不能姑息！黨內處置責任必須追究

謝國樑廢止「四接公文」　林右昌重申：開發仍須環評、非核准

侯友宜是劉邦第二？　游盈隆：民調下滑！但綠營不要小看他

曾是民進黨婦女部督導？性騷吃案燒整晚　林飛帆臉書停在「被徵召」

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

衣櫃有鬼是真的？童年恐怖夢魘再現　《鬼出櫃》睡前千萬別看床底...

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

豐原眼鏡男疑喝醉尾隨逞凶！　國中生遭酒瓶K頭狂喊對不起

隋棠7歲兒遭同學說「腿好細」　「拒穿短褲」老公Tony反應超極端XD

民進黨遭爆性騷吃案　他曝秘書長回應「絕不會息事寧人」

快訊／性騷吃案被罵翻　民進黨10：45記者會回應

快訊／綠前黨工遭導演性騷吃案　女綠委齊批：沒有模糊空間

民進黨性騷案反問受害者「為何不跳車」　許嘉恬臉書被灌：可示範嗎？

快訊／陸軍中校跳繩體測休克　國防部：協請醫院全力搶救中

民進黨性騷吃案！侯友宜競辦點名賴清德　「隱匿案情要人民如何信賴？」

綠營婦女部爆性騷吃案　吳沛憶：不能姑息！黨內處置責任必須追究

謝國樑廢止「四接公文」　林右昌重申：開發仍須環評、非核准

侯友宜是劉邦第二？　游盈隆：民調下滑！但綠營不要小看他

曾是民進黨婦女部督導？性騷吃案燒整晚　林飛帆臉書停在「被徵召」

「3萬房貸補貼」網站卡死1小時　全場氣炸：完全進不去

熱火「英雄哥」確定冠軍G1缺陣　希洛復出再等等

民進黨遭爆性騷吃案　他曝秘書長回應「絕不會息事寧人」

感覺才20歲不像媽！陳妍希過40歲生日　穿桃紅色洋裝超凍齡

俄新一輪轟炸基輔3死　飛彈殘骸墜下「險砸中轎車」驚險畫面曝光

傳蘋果頭戴式裝置將登場　外媒曝：前所未有的製造挑戰

雨還沒停「大雨轟5縣市」　颱風走梅雨接棒！6月中偏濕訊號強

巨蛋旁33房華廈開1.68億求售　在地：房價合理「貴在它」

鄭宗哲本季第7轟寫旅美生涯新高　林子偉猛打加碼盜壘

「停止雙語政策」連署破萬　全教總要求3位總統候選人表態

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

政治熱門新聞

民進黨副秘書長許嘉恬爆「性騷擾吃案」　民進黨道歉：拉高層級調查

「人選之人」真實上演　民進黨爆性騷

民進黨前黨工遭性騷吃案　2千字還原

爆性騷吃案　黃瓊慧：我們真是進步的黨？

快訊／綠前黨工遭性騷吃案　范雲「零容忍」：黨中央已立刻調查及懲處

深夜拉柯文哲看海　郭台銘：都忘記了

民進黨前黨工遭性騷　藍勾勾湧入聲援

民進黨婦女部吃性騷案　卡神：林飛帆當時負責督導

民進黨前黨工遭性騷吃案！李彥秀怒了

快訊／侯友宜競選工作室成立！張其強任執行長　首波發言團隊亮相

ET民調／高虹安滿意度破6成　五大有感施政73.9%最肯定這項

民進黨爆性騷吃案　國民黨批：彌補不了受害者

吳欣盈擬選竹縣立委　明拜會在地大佬

快訊／性騷吃案被罵翻　民進黨10：45記者會回應

更多熱門

相關新聞

鄧振中出席APEC貿易部長會議　爭取台灣加入CPTPP

鄧振中出席APEC貿易部長會議　爭取台灣加入CPTPP

本年度的亞太經濟貿易合作組織（APEC）由美國擔任主席國，並在25、26日於底特律召開貿易部長會議，由貿易代表戴琪大使主持，APEC所有會員均指派貿易部長或次長參加。行政院政委、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中在貿易部長會議期間，積極說明台灣已準備好接受高標準的貿易及投資規劃，希望成員國支持台灣盡早加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

陳冲諷台美貿易協定是安慰劑　經貿辦反擊

陳冲諷台美貿易協定是安慰劑　經貿辦反擊

台美將簽歷史性貿易協定　行政院：彰顯台灣經貿受國際重視

台美將簽歷史性貿易協定　行政院：彰顯台灣經貿受國際重視

台美經貿合作歷史性進展　雙方將簽貿易協定

台美經貿合作歷史性進展　雙方將簽貿易協定

美議員重提法案　推動台灣駐美代表處更名

美議員重提法案　推動台灣駐美代表處更名

關鍵字：

經貿辦台美21世紀貿易協定

讀者迴響

熱門新聞

T.O.P正式切割BIGBANG「塗掉團名」：早就退了

全台薪資排行前3名出爐！第1不是醫師

5億高中生配偶「從容走樓梯下10樓」　原因曝光

5億高中生最後畫面曝光　他：驗出新事證

日夫妻拍18禁片2年撈5億？網曝秘辛：賺很大

夏天必吃1水果！被讚是「天然威而鋼」

她扛父490萬債務　銀行18年收638萬元利息

5星座女最容易被騙砲　獅子座連錢都難守

快訊／國1清晨「4車追撞」　全線封閉

陳建州親妹重病住院24天　「等器官移植才有機會」

愛貓僵硬躺紙箱不動了　媽吐4字真相

58歲楊繡惠突po超音波照！　

83歲《教父》艾爾帕西諾又當爸！　小54歲女友懷孕8月

台大弟「泡茶上癮」月討5萬！爸不敢退休

瑪娃減弱輕颱！今全台變天　7縣市大雨

更多

最夯影音

更多
砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險
韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面