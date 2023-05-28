印度大怒神！一家6口搭電梯「突從10樓急墜地下室」　嬰兒老人全嚇哭

▲印度有一家6口在搭電梯時，電梯突然從10樓急墜至地下室。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

印度北方邦加濟阿巴德（Ghaziabad）一棟大樓電梯日前驚傳急墜事件，當地有一家6口在10樓進入電梯後，電梯突然急墜至地下室，還好這起電梯驚魂並未造成嚴重傷亡事件。

綜合印度媒體報導，印度男子庫馬爾（Arun Kumar）指出，他22日吃完晚飯後，打算帶一家6口去散步，於是便與妻子帶著一個嬰兒、一名12歲女童，以及2名年老的婦女一起從10樓搭電梯下樓。

豈料，電梯下降到7樓時突然發生技術故障，急速往下墜落後卡在了3樓。不過，庫馬爾一家還來不及反應過來時，電梯再度轟然墜落到一樓與地下室之間，然後電梯面板就發生了短路。

報導稱，這一家人被困在電梯裡近30分鐘，幸虧附近鄰居在聽到他們的呼救聲後，趕緊叫來技術人員和救援人員強行打開電梯，才成功救出6人，而這一家6口也幸運地沒有受到嚴重傷害。

庫馬爾向警方投訴，這部電梯才剛運行了2天就發生意外，指責維修部門應對此事負責。不過維修部門一名人員卻表示，這部電梯其實還在測試中，目前尚未向居民開放，而他們最近也在電梯外張貼了一個通知，聲稱電梯的維護仍在進行中。