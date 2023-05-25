　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

流浪漢擁碩士學歷！路邊幫學生「補英文」收費超佛　網驚：有骨氣

▲▼ 。（圖／）

▲河北一名流浪漢席地而坐給學生們補習英文引發各界關注。（圖／翻攝微博）

大陸河北一名流浪漢大叔學歷是碩士，他不靠乞討，而是在路邊隨處幫學生補習收費來賺取報酬，影片曝光後立刻引起關注，不少網友紛紛表示「是一個有故事的大叔。」

綜合陸媒報導指出，河北有一名流浪漢大叔，是靠著幫學生補習英文來賺取報酬，而教授的地點就是在路邊，隨處都能夠補習，且來補習的客人從小學到高中都有，從一旁放著的小白板可以看到流浪漢大叔的自我介紹，「本人湖北水電工程學院bachelor（學士）畢業、河南科技大學master（碩士）畢業，輔導中小學英語。價格極其實惠，小學每小時5元、初中10元、高中15至25元，或等價蔬菜水果，自帶課本。」

▲▼ 。（圖／）

▲學生圍著流浪漢問問題。（圖／翻攝微博）

▲▼ 。（圖／）

▲流浪漢自我介紹說擁有碩士學歷，但收很少錢或等價蔬菜水果替學生補習。（圖／翻攝微博）

影片中還能看到，學生們就和大叔一起坐在地上，仔細聽著他講解，據悉，大叔每天在路邊輔導學生，身上帶着一條紅毯，走到哪就睡到哪。

▲▼ 。（圖／）

▲流浪漢帶著一條紅毯，累了就隨地休息。（圖／翻攝微博）

消息曝光後，不少網友表示尊敬，紛紛留言「無拘無束，隨遇而安，人在流浪，心在修行，他的故事只有他自己知道」、「他的流浪只是跳出了人生的束縛，過著他自己想過的生活方式，就像古代時候的苦行僧，他們修行的是內在」、「有骨氣」、「黑板上寫著可以用等價蔬菜水果來交換十元每小時的酬勞，足以信其人」、「大受震撼」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
失控快艇「衝海灘撞死6歲童」　爸目睹意外：來不及跑到她身邊
曾經被撞過...科學家發現有虎鯨正在「特訓」同伴　攻擊船隻為自己報仇
太有錢好困擾？　她曝當貴婦「最糟糕5點」：老公買太多東西

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
離譜畫面曝！三寶媽鬼切　女騎士猛撞噴飛
雪梨市中心大樓狂燒！「整片崩落」驚人畫面曝
獨／恐怖！他撂「10車13黑衣人」堵幼兒園
又一私校熄燈！　學生將轉介安置
綠鬣蜥大軍入侵！　高雄一晚狂抓74隻
LINE「6款可愛貼圖」快下載！　隱藏版賺到了
快訊／災害搶修驚爆官商勾結！　19人被約談

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

流浪漢擁碩士學歷！路邊幫學生「補英文」收費超佛　網驚：有骨氣

陸證實：中美商務部長將於APEC貿長會期間會談

香港籍貨輪擱淺蘇伊士運河　3艘拖船搶救下已重新浮起

員工每天「帶薪拉屎6小時」　老闆氣到開除！法院：合法解雇

「戀踩癖」噁男僱女生餵貓　脫光「偽裝墊腳袋」騙人踩他爽到露餡

比亞迪遭同業長城汽車舉報！兩款車型疑似「排放不達標」

國泰空服員態度變了？陸客：逐一用普通話問「要不要毛毯」

工程車撞完想逃逸！被奧迪猛力回撞「險摔下高架」

9家陸企女商人死刑執行！　「聯合小王殺夫」被另一位情夫舉報

「下身失蹤妹」地鐵打卡拍照　2顆肉丸被看光

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

正妹想從彰化到新烏日！　搭1.5hr火車迷糊回起點

《車貞淑》醫生打群架全院吃瓜　金炳哲奔救嚴正化...戲超多XD

明道承認「曾跟陳喬恩不合」！　片場不講話：覺得她脾氣很差

陳庭妮.胡宇威婚禮進度卡關　「場地找遍全台」意見分歧

外送員遇三花貓賴保溫箱　他苦喊「下來」全被無視

流浪漢擁碩士學歷！路邊幫學生「補英文」收費超佛　網驚：有骨氣

陸證實：中美商務部長將於APEC貿長會期間會談

香港籍貨輪擱淺蘇伊士運河　3艘拖船搶救下已重新浮起

員工每天「帶薪拉屎6小時」　老闆氣到開除！法院：合法解雇

「戀踩癖」噁男僱女生餵貓　脫光「偽裝墊腳袋」騙人踩他爽到露餡

比亞迪遭同業長城汽車舉報！兩款車型疑似「排放不達標」

國泰空服員態度變了？陸客：逐一用普通話問「要不要毛毯」

工程車撞完想逃逸！被奧迪猛力回撞「險摔下高架」

9家陸企女商人死刑執行！　「聯合小王殺夫」被另一位情夫舉報

「下身失蹤妹」地鐵打卡拍照　2顆肉丸被看光

親子沙灘變露天摩鐵！她跨坐騎上「激烈搖擺」　無視小孩就在旁邊

外面打雷柴柴看窗裝鎮定　「後腳露餡」開震動模式千人心疼

水龍頭「開關竟在地上」　他第一次用驚呆！6千人讚：家裡也想裝

先探／大立光以戰逼單　築起護城河

InnoVEX2023匯聚22國新創動能　展現產業未來無限可能

解決大溪塞車噩夢　市議員李柏坊提「解方」

樂天思考黃子鵬、陳克羿先發2選1　朱育賢最晚下周歸隊

桃園閩南文化節系列活動「鬥陣Ⅲ」　7／1起熱鬧登場

大便黏馬桶沖不掉！醫曝「便如筆細」6警訊：小心大腸癌

不怕燒毀！　MSI微星發表全新機殼、一體式水冷全新散熱架構

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

大陸熱門新聞

80歲阿嬤遭性侵！兇手竟是19歲救生員

帥男直播一半遭砍！手掌噴飛掉地上

窺女鄰居洗澡…竟墜樓身亡！家屬怒告索賠

「下身失蹤妹」地鐵打卡拍照　2顆肉丸被看光

正妹體檢遭性侵！醫師「一張嘴」慘丟執照

「打屁股懲罰」險致命！9歲童被驗出急性腎衰竭

9家陸企女商人「聯合小王」殺夫藏屍　被執行死刑

嘲諷乘客不懂英文！國泰航空3空姐被開除

正妹情侶慘死峇里島　男方母：兒曾向我求救

連鎖餐廳燒肉活蛆狂竄　肉掀開畫面頭皮發麻

員工每天「帶薪拉屎6小時」　老闆氣到開除！法院：合法解雇

雙胞胎「付1人費用」輪流吃到飽　老闆得知竟笑了

工程車撞完就逃！被奧迪回擊險摔下高架

國泰空服員變了？用普通話問要不要毛毯

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

補班頻繁引反彈！2024年3天以上假期剩4個

姊姊把妹妹關窗台　她8樓墜落亡

瑪娃更壯如鐵牆　暴風圈離台很近

「樂天女孩總選舉」結果出爐！

瑪娃長出愛心眼！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

80歲阿嬤遭性侵！兇手竟是19歲救生員

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

男星大方爆「接受自己是雙性戀」告白持修

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

沒住一起也能看Netflix！客服教1招解套

最貪女檢「撈2300萬判12年」　律師證書遭廢止

美到免錢坐飛機！　網美自豪：出國都有「糖果爸爸」搶買單

更多

最夯影音

更多
張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD
外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面