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大陸 大陸焦點 特派現場

雙胞胎「付1人費用」輪流吃到飽！中途尿遁換人　老闆得知竟笑了

雙胞胎「付1人費用」輪流吃自助餐。（圖／翻攝自Bilibili）

▲雙胞胎「付1人費用」輪流吃自助餐影片引發熱議。（圖／翻攝自Bilibili）

圖文／CTWANT

大陸一對網紅雙胞胎近日利用相似的外表，拍視頻挑戰只付1人份價錢、中途換人輪流吃自助餐，過程中完全沒被店員發現，最終挑戰成功。令人意外的是，2人事後向業者坦白他們只付了1人份費用時，老闆不僅沒有生氣，反而笑著稱讚雙胞胎拍攝的題材「挺有意思」。

▲▼ 。（圖／）

▲雙胞胎以相同髮型、衣物、打扮前往餐廳用餐。（圖／翻攝自Bilibili）

據了解，該對網紅雙胞胎是河南人，2人近日在影音平台「Bilibili嗶哩嗶哩」上傳影片，標題為〈雙胞胎付一份錢輪流去吃自助餐能成功嗎？〉，影片長2分40秒，至今播放量已經達到396.3萬次。

影片中，雙胞胎挑戰輪流吃自助餐，每人費用為人民幣33元（約新台幣144元），消費採自助式，無限量供應，2人刻意以相同髮型、衣物、打扮前往餐廳，先由哥哥入內點餐，大飽口福後，特意跟老闆說想去趟洗手間，實則藉口「尿遁」會合孿生弟弟，換弟弟進店吃火鍋。

弟弟先假裝從洗手間出來，然後裝作若無其事坐到同一座位開吃，就算店員坐在對面，也未發現異樣。弟弟吃飽後到櫃台結帳，跟老闆打聲招呼後順利離開，之後兄弟倆會面，興奮宣布「成功了」。不過，2人隨後返回餐廳，向老闆坦承他們是為了拍視頻，並補上差額；而老闆也沒有生氣，反而稱讚雙胞胎拍攝的題材「挺有意思」。

雙胞胎「付1人費用」輪流吃自助餐。（圖／翻攝自Bilibili）

▲雙胞胎網紅後來還是向老闆坦白是在拍片，並付了2人的餐費。（圖／翻攝自Bilibili）

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