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大陸 大陸焦點 特派現場

「線上逼誘」32名少女下毒手　3死囚遭槍決

（示意圖／翻攝自Pixabay）

▲（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖、文／CTWANT

經大陸最高人民法院核准，湖北省孝感市中級人民法院、山東省濰坊市中級人民法院、河南省安陽市中級人民法院，23日分別對性侵未成年人的罪犯倪篤群、王小山、孫保昌依法執行死刑。

央視報導，罪犯倪篤群系湖北某公司法定代表人，2017年1月至2019年8月間，他隱瞞真實身份，通過QQ聊天等方式選擇小學或初中女生為犯罪對象，假借戀愛之名，採取脅迫、哄騙、利誘等手段，先後性侵幼女6人、未成年少女1人，並長期侵犯其中4人，造成2人懷孕流產，一、二審均遭判處死刑。

罪犯王小山系山東省安丘市勞務人員，2017年下半年至2019年1月間，通過QQ聊天等方式，選擇小學或初中女生為犯罪對象，騙取被害人信任後，脅迫、哄騙、引誘對方發送裸體照片、視頻，後根據性格、反抗程度，選擇部分被害人加以性侵，前後共18人受害，一、二審判處死刑。

罪犯孫保昌系河南省鶴壁市無業人員，2017年10月至2018年8月間，孫保昌隱瞞真實身份，通過QQ聊天等方式，選擇小學女生為犯罪對象，脅迫、引誘被害人發送裸體照片，在以此為要脅約出性侵，並強拍不雅片，共性侵幼女4人、猥褻幼女3人，一、二審均遭判處死刑。

最高人民法院刑一庭負責人指出，未成年人是國家的未來、民族的希望，應當特殊、優先保護。人民法院歷來高度重視未成年人權益保護，對侵害未成年人權益的各類犯罪依法嚴厲打擊，對嚴重損害未成年人身心健康、嚴重挑戰法律和倫理道德底線的性侵犯罪，始終堅持依法從嚴懲處，對犯罪情節特別惡劣、罪行極其嚴重的極少數犯罪分子，堅決依法判處死刑，絕不手軟。

對3名罪犯依法判處死刑，既彰顯了人民法院對性侵未成年人犯罪堅決依法嚴懲的鮮明立場，也提醒廣大未成年人提高自我保護意識，提醒家長、學校和社會重視對未成年人的法治教育、性教育和使用網絡行為的引導和監督，保護未成年人免受網錄違法犯罪行為的侵害，讓每一個孩子都能在幸福安寧的陽光下健康成長。

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